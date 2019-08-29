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متظاهرون يضرمون النيران فى مبنى حكومى محلى بمقاطعة بابوا

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:27 م
متظاهرون يضرمون النيران فى مبنى حكومى محلى بمقاطعة بابوا اشتباكات فى إندونيسيا
أ ش أ

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ذكرت السلطات الإندونيسية، أن المتظاهرين أحرقوا مبنى حكوميًا محليًا فى مقاطعة (بابوا).


وقال المتحدث باسم الشرطة الوطنية الإندونيسية "ديدى براسيتو" - فى تصريح أوردته شبكة (إيه بى سي) الإخبارية اليوم الخميس : "إن المبنى تعرض للحرق فى بلدة (أبيبورا)، ولكن لم يؤكد تعرض مبانٍ أخرى لأى حريق".


وجاءت أعمال الشغب بعد أن أسفرت اشتباكات بين قوات الأمن والمحتجين فى منطقة (دياي) عن مقتل جندى واحد ومدنيين اثنين أمس الأربعاء، حيث حجبت الحكومة خدمة الإنترنت فى 19 أغسطس الجارى فى محاولة لاستعادة النظام فى المنطقة، بعد أن أضرم المحتجون النار فى مبان خلال احتجاجات شارك فيها آلاف الأشخاص فى مقاطعة (بابوا) الغربية المجاورة.


يشار إلى أن الحكومة الإندونيسية قد أرسلت 1500 فرد إضافى من قوات الشرطة والجيش إلى (بابوا) الغربية.


واقتحمت الشرطة، فى 17 أغسطس الجاري، عنبرًا لطلاب "بابوا" فى مدينة "سورابايا" واحتجزت لفترة وجيزة العشرات من الطلاب بتهمة إهانة العلم الإندونيسي.


إندونيسيا

مبنى حكومى

بابوا

اضرام النيران

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