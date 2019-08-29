لهذا السبب..ترك طفلك فى السيارة بالجو الحار قد يعرضه للوفاة

كتبت فاطمة خليل

كثيرٌ منا يترك أطفاله داخل السيارة لساعات طويلة فى الجو الحار، وهو ما قد يعرضهم لمخاطر عديدة منها الإصابة بالاجهاد الحرارى وضربة الشمس، وهو ما يشكل خطورة كبيرة خاصة للأطفال الرضع، وفقاً لموقع " Nemours".

وفي عام 2018، تم تسجيل رقم مثير للقلق في الولايات المتحدة الأمريكية، حيث تعرض 52 طفلاً للوفاة نتيجة تركهم داخل سيارة فى الجو الحار.



مخاطر ترك الطفل فى السيارة

مخاطر ترك الأطفال في السيارة

وقالت كيت كرونان، طبيبة الطوارئ في أحد المستشفيات الأمريكية: أنه لا ينبغي أبداً أن تترك الأطفال الصغار أو أي شخص لديه احتياجات خاصة في سيارة، حتى لو كانت النوافذ مفتوحة."، ويمكن أن ترتفع درجة الحرارة داخل السيارة المتوقفة، كما أن ترك النوافذ مفتوحة قليلاً لا يقلل من ارتفاع درجات الحرارة.

ويتعرض جسم الطفل للحرارة بمعدل من 3 إلى 5 مرات أسرع من جسم الشخص البالغ، وعندما يتم ترك الطفل في سيارة ساخنة، فإن جسمه يكون غير قادر على تبريد نفسه بسرعة كافية، مما قد يؤدي إلى إصابته بضربة الشمس.

وعندما تتجاوز درجة الحرارة الداخلية للطفل بسرعة الحد المعتاد لفترة طويلة للغاية، يمكن أن تبدأ الأعضاء الرئيسية في التوقف وقد يعاني الطفل من تلف في الدماغ أو يموت.

ولتجنب تعرض الطفل للاجهاد الحرارى يجب ترك الطفل فى مقعد السيارة الخلفى وبعد ترك السيارة اصطحب طفلك معك وتأكد من أن أطفالك الكبار لا يمكنهم الوصول بسهولة إلى مفاتيح سيارتك.



ترك الطفل فى السيارة

أعراض الإصابة بضربة الشمس عند الأطفال

من الجيد معرفة علامات ضربة الشمس عند الأطفال، خاصة خلال أشهر الصيف الحارة لإسعافهم فور ظهور أى من هذه الأعراض:

الدوخة، الضعف العام، فقدان الوعي، جفاف البشرة وسخونتها، عدم التعرق، التنفس السريع وسرعة نبضات القلب، الصداع، السخونية، التشنج.