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لهذا السبب.. الصداع النصفى يصيب النساء أكثر من الرجال

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:30 م
لهذا السبب.. الصداع النصفى يصيب النساء أكثر من الرجال الصداع - صورة أرشيفية
كتبت فاطمة خليل

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الصداع من أكثر المشاكل الصحية الشائعة بين كثير من الناس، حيث تعاني النساء من الصداع (وخاصة الصداع النصفي) أكثر بثلاثة أضعاف من الرجال، ولكن ما هو السبب حول إصابة النساء بالصداع أكثر من الرجال، هذا ما نتعرف عليه فى السطور التالية.

الصداع
الصداع

وذكر موقع "nourth medicine" أن السبب الرئيسى لإصابة النساء بالصداع أكثر من الرجال هو تغير الهرمونات، حيث  يمكن لمستويات الأستروجين المتغيرة أن تسهم في تطور الصداع المزمن أو الصداع النصفي.

وينظم الأستروجين الجهاز التناسلي للأنثى، كما يحدث أيضًا للتحكم في المواد الكيميائية في المخ التي تؤثر على الإحساس بالألم.

ويمكن أن يسبب انخفاض مستويات هرمون الأستروجين في حدوث صداع، عادة في شكل صداع نصفي، يدوم من 4 إلى 72 ساعة.

وتتقلب مستويات الهرمونات لدى المرأة لعدة أسباب:  

-قبل الحيض.

- لتحضير الرحم للحمل، تنخفض مستويات هرمون الأستروجين قبل فترة وجيزة.

- أثناء الحمل، ترتفع مستويات هرمون الأستروجين بسرعة، خاصة في الأشهر الثلاثة الأولى، لمساعدة الرحم والمشيمة على نقل المواد الغذائية بشكل أفضل ودعم نمو الطفل.

- بعد ولادة طفلك، تنخفض مستويات هرمون الاستروجين لأنه لم يعد هناك حاجة لدعم الحمل.

-خلال فترة انقطاع الطمث بينما يستعد جسمك لإغلاق المبايض، يخضع لتقلبات في مستويات الهرمونات.

-إذا كنتِ تأخذين وسائل منع الحمل عن طريق الفم.

- بعض الأدوية يمكن أن تغير مستويات هرمونك.

الصداع النصفى
الصداع النصفى

أسباب أخرى للإصابة بالصداع
 

تلعب الهرمونات دوراً مهماً في الإصابة بالصداع عند النساء، لكنها ليست السبب الوحيد، يمكن أن يحدث الصداع النصفي والصداع العنقودي وصداع التوتر الناجم عن التوتر الشديد أو الضيق العاطفي، والأسباب الأخرى للصداع تشمل:

-القلق، عندما تشعر بالقلق والإجهاد، فأنت أكثر عرضة لتناول الأطعمة غير الصحية، ويصبح جدول النوم لديك متقطعاً، كما تدخل في سلوكيات أخرى يمكن أن تجعل فترة الصداع أطول.

-الإضاءة يمكن أن يؤدي سطوع شاشة الكمبيوتر أو ضوء الشمس أو المصابيح إلى إصابة رأسك بالصداع.

-الضوضاء والصوت - سواء كان صوتًا عاليًا أو متكررًا أو مستمرًا أو منخفض المستوى - يمكن أن يسبب الصداع.

-أنماط الأكل والنوم، حيث أن الجوع وقلة النوم من مسببات الصداع.

-الأدوية، بعض الوصفات الطبية يمكن أن تسبب الصداع.

-ارتجاج في المخ، الصداع هو أحد الأعراض الشائعة للإصابة بالارتجاج.النشاط البدني، حيث أن الإفراط في الإجهاد يمكن أن يسبب تورم الأوعية الدموية في رأسك والعنق وفروة الرأس، مما يسبب الصداع.

-الكسل ونمط الحياة المستقرة يمكن أن يسبب الصداع أيضاً.

-وضعية الجلوس الخاطئة، لذا فإن الجلوس بشكل مستقيم يحافظ على تدفق الدم ويمكن أن يساعدك على تجنب الصداع.

-الحساسية الغذائية، هناك أنواع معينة من الأطعمة والمشروبات تطلق ناقلات عصبية يمكن أن تؤدي إلى الصداع، وتشمل العوامل الشائعة الأسبارتام الموجود فى السكر الصناعى والكافيين والشيكولاتة والجبن.

-الجفاف، يمكن أن يسبب نقص السوائل عدة أنواع من الصداع، لذلك من المهم أن تشرب الكثير من الماء لترطيب الجسم.


اسباب الصداع

الصداع

الصداع عند المرأة

علاج الصداع

الصداع النصفى

تغير الهرمونات

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