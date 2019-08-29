للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

كتب محمود حسين

يترقب الملايين من العاملين فى القطاع الخاص بدء دور الانعقاد الخامس لمجلس النواب فى شهر أكتوبر المقبل، وعودة البرلمان من الإجازة، ليبدأ مناقشة مشروع قانون العمل لإقراره وإصداره.



ونص مشروع قانون العمل المقدم من الحكومة إلى البرلمان، والذى انتهت لجنة القوى العاملة من مناقشته، على منح علاوة دورية سنوية للعاملين فى القطاع الخاص الخاضعين لأحكام هذا القانون.



وفى هذا الصدد نصت المادة (12) على الأتى:

"يستحق العاملون الذين تسرى فى شأنهم أحكام هذا القانون علاوة سنوية دورية فى تاريخ استحقاقها لا تقل عن (7%) من الأجر الأساسى، وتستحق تلك العلاوة بانقضاء سنة من تاريخ التعيين، أو من تاريخ استحقاق العلاوة الدورية السابقة، وذلك فى ضوء القواعد المنظمة لهذه العلاوة، والتى يصدرها المجلس الأعلى للأجور".