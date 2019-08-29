قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

كتب : أحمد جمعة

أكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، إلقاء الأجهزة الأمنية فى غزة، القبض على الخلية التى قامت مساء الثلاثاء الماضى بالتفجيرات فى مدينة غزة.

وقال عضو المكتب السياسى لحركة حماس، فى تدوينة له عبر تويتر، إن الأجهزة الأمنية فى غزة ألقت القبض على الخلية التي قامت بالتفجيرات الأخيرة وعددهم 10 أشخاص.

كان المتحدث الرسمى باسم داخلية حماس إياد البزم، أكد مساء أمس الأربعاء: "هناك تقدم كبير فى التحقيقات الخاصة بالتفجير وتعرفنا على المنفذين، ونواصل العمل بالملف".

وقال البزم فى تصريحات تليفزيونية إن انتحاريين فجرا نفسيهما بحاجزى الشرطة فى غزة مساء الثلاثاء، مضيفا أنه جرى التعرف على هويتهما.

وتابع البزم، أن الأجهزة الأمنية أحرزت تقدما كبيرا في التحقيقات الخاصة بالتفجير، موضحا أنها تواصل التحقيق لمعرفة الجهات التى تقف خلف المنفذين.

أضاف: "من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلى فى النيل من استقرار الحالة الأمنية فى قطاع غزة".

وأشار إلى، أن وزارة الداخلية فى غزة ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامى للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرا لكشف جميع ملابساته.