سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 12:21 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:50 ص
قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع عضو المكتب السياسى لحركة حماس موسى أبو مرزوق
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد عضو المكتب السياسى لحركة حماس، موسى أبو مرزوق، اليوم الخميس، إلقاء الأجهزة الأمنية فى غزة، القبض على الخلية التى قامت مساء الثلاثاء الماضى بالتفجيرات فى مدينة غزة.

وقال عضو المكتب السياسى لحركة حماس، فى تدوينة له عبر تويتر، إن الأجهزة الأمنية فى غزة ألقت القبض على الخلية التي قامت بالتفجيرات الأخيرة وعددهم 10 أشخاص.

كان المتحدث الرسمى باسم داخلية حماس إياد البزم، أكد مساء أمس الأربعاء: "هناك تقدم كبير فى التحقيقات الخاصة بالتفجير وتعرفنا على المنفذين، ونواصل العمل بالملف".

وقال البزم فى تصريحات تليفزيونية إن انتحاريين فجرا نفسيهما بحاجزى الشرطة فى غزة مساء الثلاثاء، مضيفا أنه جرى التعرف على هويتهما.

وتابع البزم، أن الأجهزة الأمنية أحرزت تقدما كبيرا في التحقيقات الخاصة بالتفجير، موضحا أنها تواصل التحقيق لمعرفة الجهات التى تقف خلف المنفذين.

أضاف: "من يقف خلف هذا العمل الجبان تتقاطع أهدافه مع أهداف الاحتلال الإسرائيلى فى النيل من استقرار الحالة الأمنية فى قطاع غزة".

وأشار إلى، أن وزارة الداخلية فى غزة ستعلن عن كافة تفاصيل الحدث الإجرامى للجمهور، فور الانتهاء من التحقيقات، مؤكدا أن الأجهزة الأمنية تبذل جهودا كبيرا لكشف جميع ملابساته.

 

 

 


قيادى فى حماس

اخبار حماس

اخبار غزه

قطاع غزه

تفجيرات غزه

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة