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فيديو.. سفير مصر باليابان: ندعم العديد من مشروعات الطاقة فى القارة السمراء

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:22 م
فيديو.. سفير مصر باليابان: ندعم العديد من مشروعات الطاقة فى القارة السمراء السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان
كتب أحمد عبد الرحمن

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أكد السفير أيمن كامل سفير مصر لدى اليابان ، أن مصر ستدعم العديد من مشروعات الطاقة فى القارة السمراء، بما تمتلكه مصر من خبرة فنية في إقامة المشروعات في إفريقيا، وما تمتلكه اليابان من خبرة تكنولوجية.

وأوضح خلال حوار تلفزيوني مع الإعلامية دينا عصمت مقدمة برنامج "خاصDMC"، عبر فضائية "dmc"، مساء الخميس، أن قمة التيكاد ستستفيد من رئاسة مصر للاتحاد الإفريقي، من خلال تدريب العديد من الكوادر الإفريقية، وإقامة العديد من المشروعات التي تخدم الأفارقة، وتوفير للجانب الياباني كل ما تمتلكه مصر من خبرات، لتطبيق المشروعات التنموية الكبرى في القارة السمراء.

وعقب السفير أيمن كامل، على مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي، في قمة التيكاد، قائلًا: "استفادة القمة بالرئاسة المصرية للاتحاد الإفريقي تتمثل في الاستفادة من الخبرة السابقة التي تحققت في إطار التعاون المصري الإفريقي في تدريب الكوادر الإفريقية".

وأضاف: مصر تحرص على توفير كل ما لديها من خبرات في الساحة الإفريقية للجانب الياباني، لتطبيق أجندات التنمية والمشروعات التنموية الكبرى التي من الممكن أن تقدمها طوكيو، موضحاً أن  أن التطبيق الفعلي لهذا التعاون، سيتم عبر عدة مجالات، مثل تدريب الكوادر وتمكين الشباب وإقامة مشروعات البنية الأساسية في العديد من الدول الإفريقية، فضلًا عن مشروعات الطاقة.

 

 


اليابان

الرئيس السيسى

مشروعات الطاقه

افريقيا

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