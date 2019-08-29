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طالب بجامعة الفيوم يفوز بميداليتين فضيتين بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:14 م
طالب بجامعة الفيوم يفوز بميداليتين فضيتين بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب الطالب أحمد عادل السيد
الفيوم – رباب الجالي

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فاز الطالب أحمد عادل السيد ، الطالب بكلية التربية الرياضية بالفيوم  وبطل رفع الأثقال بميداليتين فضيتين بمنافسات وزن 81 كيلو بدورة الألعاب الأفريقية المقامة بالمغرب مما ساهم في رفع رصيد مصر من الميداليات وتصدرها ترتيب الدول المشاركة بالدورة.

وقال الدكتور محمد عيسي ، القائم بأعمال رئيس الجامعة أن جامعة الفيوم تقدم كل الدعم لأبنائها الطلاب الموهوبين في مختلف الأنشطة لاسيما النشاط الرياضي ،وأشار إلي حرص الجامعة علي إحداث التوازن بين التحصيل الدراسي وممارسة النشاطات المختلفة .

وأشاد الدكتور خالد عطالله  ،نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب بالأنجاز الذي حققه الطالب أحمد عادل  ،مؤكدا تميز طلاب جامعة الفيوم في مختلف المجالات العلمية والرياضية والفنية.

وقدم الدكتور حمدي نور عميد كلية التربية  الرياضية  والدكتور معتز علي حسن وكيل الكلية لشؤون خدمة المجتمع التهنئة للبطل أحمد عادل ، مشيدين بإنجازه الكبير بدورة الألعاب الأفريقية بالمغرب متمنيين له التوفيق بالدورة الاولمبية 2020

 

 

 


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