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ضبط 3 مخابز مخالفة بمركز ومدينة أجا بالدقهلية

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:42 م
ضبط 3 مخابز مخالفة بمركز ومدينة أجا بالدقهلية مخبز -أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلن السيد محمد دايرة، وكيل وزارة التموين بالدقهلية عن ضبط 3 مخابز مخالفة بمركز ومدينة أجا خلال حملة تفتيشية.

تشكلت حملة إدارة أجا التموينية تحت إشراف جيلان طلعت الفيشى، مديرة إدارة تموين أجا، وحمزة أبوالفتوح، رئيس قسم الرقابة التموينية، وبرئاسة عبدالناصر أبو الفتوح، وعضوية يحيى محمد السيد، ووائل الطنطاوى، وتمكنت الرقابة التموينية من ضبط 3 مخابز، المخبز الأول لصاحبه "طه.م.أ.خ" بقرية ميت مسعود؛ لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 13 جرام، ومخبز لصاحبه "محمود.م.م" بقرية إخطاب؛ لإنتاجه خبز غير مطابق للمواصفات القانونية، ومخبز لصاحبته "هدى.ص.ا" بمدينة أجا لعدم تسليم بون الصرف للمواطنين، وذلك  بالمخالفة للتوجيه الوزارى رقم 30 لسنة 2017.

 

 


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