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ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمدينة الحمام فى بمطروح

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:39 ص
ضبط عاطلين بحوزتهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها بمدينة الحمام فى بمطروح مخدر الحشيش- ارشيفية
فريق المحافظات

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تمكن ضباط مباحث قسم شرطة الحمام، من ضبط عاطلين وبحوزة كل منهما كمية من مخدر الحشيش قبل ترويجها على المتعاطين.

تلقي اللواء رضا العمدة، مدير أمن مطروح، إخطاراً  بتمكن ضباط وحدة مباحث قسم شرطة الحمام والقوة المرافقة، أثناء المرور الأمنى من ضبط "محمود ع م –" 20 سنة، عاطل، مقيم فى مطروح، وبحوزته 3 قطع لجوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 80 جرام.

كما تم ضبط "إبراهيم ع  ا-" 28 سنة، عاطل،  مقيم فى مطروح وبحوزته قطعة متوسطة الحجم من جوهر الحشيش المخدر وزنت حوالى 70 جرام.

بمواجهتهما بما أسفر عنه الضبط اعترفا بحيازة المواد المخدرة بقصد الاتجار، وتم التحفظ على المتهمين والمواد المخدرة المضبوطة، وتحررت المحاضر اللازمة للعرض على النيابة العامة.

 

 

 


محافظة مطروح

ضبط حشيش

مواد مخدرة

قسم شرطة مطروح

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