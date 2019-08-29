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صور.. وزير الدفاع الأمريكى يستقبل نائب وزير الدفاع السعودى فى البنتاجون

الخميس، 29 أغسطس 2019 06:30 م
صور.. وزير الدفاع الأمريكى يستقبل نائب وزير الدفاع السعودى فى البنتاجون لحظة وصول الأمير خالد لمبنى البنتاجون
كتب وكالات

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وصل الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودى، إلى البنتاجون للقاء وزير الدفاع الأمريكى مارك إسبر، ومن المقرر أن يبحث الأمير خالد بن سلمان وإسبر سبل تعزيز علاقات التعاون بين السعودية والولايات المتحدة، وعددا من القضايا الإقليمية والدولية.

ومساء الثلاثاء الماضى، وصل الأمير خالد بن سلمان بن إلى الولايات المتحدة الأمريكية فى زيارة رسمية، ويتضمن برنامج نائب وزير الدفاع السعودى والوفد المرافق له خلال الزيارة لقاء عدداً من المسئولين؛ لبحث العلاقات الثنائية ومناقشة القضايا ذات الاهتمام المشترك التى تدعم أمن واستقرار المنطقة.

استقبال وزير الدفاع الأمريكى للأمير خالد
استقبال وزير الدفاع الأمريكى للأمير خالد

 

الأمير خالد فى الاجتماع مع وزير الدفاع الأمريكى
الأمير خالد فى الاجتماع مع وزير الدفاع الأمريكى

 

قبل بدء المباحثات
قبل بدء المباحثات

 

لحظة وصول الأمير خالد لمبنى البنتاجون
لحظة وصول الأمير خالد لمبنى البنتاجون

 


وزير الدفاع الأمريكى

نائب وزير الدفاع السعودى

البنتاجون

أخبار السعودية

الأمير خالد بن سلمان بن عبد العزيز نائب وزير الدفاع السعودى

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