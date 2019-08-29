صور.. مدير أمن القاهرة يتفقد شوادر كلنا واحد لتوفير مستلزمات المدارس

كتب سليم علي

تفقد اللواء محمد منصور، مدير أمن القاهرة، شوادر كلنا واحد المقامة بالقاهرة، لتوفير مستلزمات المدارس بأسعار مخفضة، وتفقد شادر نادى الشرطة بعابدين الذى يوفر كافة مستلزمات المدارس من "أقلام، وأدوات الكتابة، والزي المدرسى"، حيث تميزت المعروضات بانخفاض السعر مع جودة المنتج.

وأقامت وزارة الداخلية شوادر مستلزمات المدارس، تزامناً مع قرب بدء العام الدراسى الجديد، وفى إطار توجيهات القيادة السياسية بمواصلة جهود أجهزة الدولة برفع الأعباء عن كاهل المواطنين، وفى ضوء إستراتيجية وزارة الداخلية الرامية بأحد محاورها إلى تفعيل المبادرات الإنسانية والاجتماعية إنطلاقاً من الدور المجتمعى للوزارة الذى يهدف إلى بناء جسور الثقة والتعاون مع الجمهور ، وبمناسبة إقتراب العام الدراسى الجديد.

وشهدت شوادر كلنا واحد على مستوى الجمهورية إقبال كبير من المواطنين لشراء المستلزمات بأسعار مخفضة.

واتخذت وزارة الداخلية بإتخاذ كافة الإجراءات لإطلاق المرحلة التاسعة من مبادرة "كلنا واحد " للمستلزمات والأدوات المدرسية بالتنسيق مع مختلف قطاعات الوزارة ومديريات الأمن على مستوى كافة محافظات الجمهورية.

وتم عقد عدة لقاءات مع بعض أصحاب فروع كبرى السلاسل التجارية على مستوى الجمهورية ، وممثلى فروع الإتحاد العام للغرف التجارية والصناعية بالمحافظات وبعض منتجى ومصنعى الزى المدرسى وأصحاب المكتبات الكبرى، لتوفير كافة المتطلبات المدرسية (زى مدرسى – أدوات مدرسية) بجودة عالية وأسعار مخفضة عن مثيلاتها بالأسواق بنسبة تصل إلى 30% ، وعرضها من خلال "منافذ ثابتة - سيارات متحركة – معارض – شوادر"، تصل إلى 276 منفذ "ثابت – متحرك" بكافة المحافظات على مستوى الجمهورية، لتلبية إحتياجات المواطنين من المستلزمات المدرسية بالأسعار المخفضة .



جانب من تفقد مدير أمن القاهرة لشادر كلنا واحد



حقائب مدرسية



شادر كلنا واحد



مدير أمن القاهرة يتفقد الشادر



مدير أمن القاهرة