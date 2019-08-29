صور.. الدفع بـ4 سيارات لشفط المياه الجوفية من منازل أهالى قرية أصفون بالأقصر

وقامت على الفور سيارات الكسح الأربعة بدورها في شفط المياة من عدد كبير من المنازل المحاطة بالمياة الجوفية، وأكد رئيس المدينة على أنه سيتم مواصلة إرسال والدفع بعدد من سيارات الكسح لتجفيف برك المياة الجوفية بقرية أصفون، وذلك لخدمة المواطنين بصورة يومية.



سيارات كسح لشفط المياه الجوفية



سيارات كسح لشفط المياه الجوفية



سيارات كسح لشفط المياه الجوفية



سيارات كسح لشفط المياه الجوفية



سيارات كسح لشفط المياه الجوفية



سيارات كسح لشفط المياه الجوفية