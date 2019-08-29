صور.. الدفع بـ4 سيارات لشفط المياه الجوفية من منازل أهالى قرية أصفون بالأقصر

شهدت مدينة إسنا جنوبي محافظة الأقصر، اليوم الخميس، الدفع بـ4 سيارات كسح لشفط المياة الجوفية من منازل أهالى قري أصفون، وذلك بناء على تعليمات محمد سيد سليمان رئيس مدينة إسنا، بسرعة الإستجابة لطلبات المواطنين.
وقامت على الفور سيارات الكسح الأربعة بدورها في شفط المياة من عدد كبير من المنازل المحاطة بالمياة الجوفية، وأكد رئيس المدينة على أنه سيتم مواصلة إرسال والدفع بعدد من سيارات الكسح لتجفيف برك المياة الجوفية بقرية أصفون، وذلك لخدمة المواطنين بصورة يومية.
سيارات كسح لشفط المياه الجوفية
سيارات كسح لشفط المياه الجوفية
سيارات كسح لشفط المياه الجوفية
سيارات كسح لشفط المياه الجوفية
سيارات كسح لشفط المياه الجوفية
سيارات كسح لشفط المياه الجوفية
سيارات كسح لشفط المياه الجوفية
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