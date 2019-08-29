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شاهد فى دقيقة.. 213 إرهابيا بـ أنصار بيت المقدس ينتظرون القصاص

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:04 م
شاهد فى دقيقة.. 213 إرهابيا بـ أنصار بيت المقدس ينتظرون القصاص محاكمة أنصار بيت المقدس
كتب إيهاب المهندس

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بعد مرور 4 سنوات ونصف على نظر أولى جلسات 213 متهما، بقضية أنصار بيت المقدس، فى اتهامهم بارتكاب 54 عملية إرهابية، والتى تنظرها الدائرة 28 إرهاب، بمحكمة جنايات القاهرة، برئاسة المستشار حسن فريد، اقتربت الدعوى من محطتها النهائية بعد حجز الدعوى لجلسة 2 سبتمبر المقبل للنطق بالحكم.

ونستعرض فيما يلي تاريخ محاكمة 213 متهما بقضية أنصار بيت المقدس ..

 

 

- فى شهر فبراير 2015 النيابة العامة تحيل المتهمين لنظر محاكمتهم أمام الجنايات.

- التنظيم تأسس على يد الإرهابى توفيق فريج بائع العسل فى 2009.

- فى 5 مارس 2015، الجنايات برئاسة المستشار حسن فريد تنظر أولى الجلسات.

- فى 24 نوفمبر ممثل الدولة يدعى مدنيا بمبلغ 130 مليون جنيه.

- النيابة العامة وجهت للمتهمين ارتكاب 54 عملية إرهابية.

- المتهمون فجروا مديرية أمن القاهرة بـ800 كيلو مواد متفجرة.

- النيابة تتحدث فى مرافعتها عن واقعة اغتيال المقدم محمد مبروك بالتفصيل.

ـ المحكمة نظرت 113 جلسة فى الدعوى.

 


تنظيم بيت المقدس

بيت المقدس

محكمة جنايات القاهرة

محاولة اغتيال وزير الداخلية

المستشار حسن فريد

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