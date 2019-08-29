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زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندى تعلن استقالتها من منصبها

الخميس، 29 أغسطس 2019 01:29 م
زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندى تعلن استقالتها من منصبها بوريس جونسون
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 أعلنت زعيمة حزب المحافظين الاسكتلندي روث ديفيدسون اليوم الخميس استقالتها من منصبها، وذلك بعد مرور يوم واحد على إعلان رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون تعليق أعمال البرلمان قبيل خروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
 
وقالت ديفيدسون - حسبما نقلت شبكة "سكاي نيوز" البريطانية في نشرتها باللغة الإنجليزية - إن إعلان استقالتها يرجع إلى أسباب عائلية، مضيفة أنه مع اقتراب موعد الانتخابات الاسكتلندية في عام 2021 فإنه سيكون من الصعب للغاية عليها أن تبقى بعيدا عن أسرتها.
 
وأضافت ديفيدسون أنها تدعم جهود جونسون للتوصل إلى اتفاق بشأن خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

بوريس جونسون

المملكة المتحدة

الاتحاد الأوروبي

روث ديفيدسون

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