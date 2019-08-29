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رئيس الوزراء اللبنانى: لبنان تدعم الحكومة اليمنية بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:56 م
رئيس الوزراء اللبنانى: لبنان تدعم الحكومة اليمنية بما يحفظ لليمن أمنه واستقراره رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري

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أكد رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، وقوف لبنان إلى جانب الحكومة اليمنية بما يحفظ لليمن وحدته وأمنه واستقراره، وفقل لوكالة الأنباء اليمينة "سبأ"  جاء ذلك خلال لقاء الحريرى مع سفير اليمن في بيروت عبد الله الدعيس، الذي أطلعه على آخر تطورات الأوضاع وخاصة استعادة الجيش الوطني العاصمة المؤقتة عدن بعد انتصاراته المتتالية في محافظتي شبوة وأبين.

وأكد الدعيس،  استمرار جهود الحكومة الرامية لإنهاء انقلاب مليشيا الحوثي وبسط سلطة الدولة واستعادة سيطرتها على كافة الأراضي اليمني، مشيراً إلى أن الأحداث الأخيرة أظهرت مستوى الوعي الكبير لدى الشعب اليمني الذي يتوق إلى الخلاص والتحرر من هيمنة المليشيات المتمردة.

وتناول اللقاء الاعتداء الإسرائيلي على لبنان جراء سقوط طائرتين إسرائيليتين من دون طيار في الضاحية الجنوبية ووضع الحريري السفير الدعيس في صورة التطورات التي استجدت بعد الاعتداء الأخير والإجراءات التي اتخذتها الحكومة اللبنانية ومطالبتها الأمم المتحدة ومجلس الأمن بإدانة العدوان وانتهاك القرار 1701.

وأكد الدعيس وقوف اليمن إلى جانب لبنان، وتأييده لكافة الاجراءات والسياسات التي تقوم بها الحكومة اللبنانية في المحافل الدولية وإدانة المساس بأمن واستقرار وسيادة لبنان مشيداً بمواقف الحكومة اللبنانية الداعمة للشرعية.

 


لبنان

اليمن

الحريرى

بيروت

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