رئيس الغرف التجارية: مصر لديها 106 شركات يابانية وحجم الاستثمار أقل مما نأمل

رسالة يوكوهاما - نورهان مجدى

أكد إبراهيم محمود العربي، رئيس مجلس إدارة الاتحاد العام للغرف التجارية أن ما تحتاجه مصر وأفريقيا من اليابان هو التكنولوجيا وإدارتهم للمشاريع، وذلك لما تشهده دولة اليابان من نهضة كبيرة في المجالات التقنية، وعلينا الاستفادة منها وتصديرها للقارة. وفي حوار أجراه "اليوم السابع" مع المهندس إبراهيم العربي، الذي يشغل أيضًا منصب رئيس مجلس رجال الأعمال المصري الياباني، على هامش القمة السابعة لتيكاد، أفاد المهندس إبراهيم العربي بأن عدد الشركات اليابانية في مصر ١٠٦ شركات في مجالات متنوعة، ولكن حجم الاستثمار ليس ما نأمله من دولة في حجم اليابان لديها الكثير من الشركات سواء الكبيرة أو الصغيرة والمتوسطة، لذلك نحثها دائمًا على زيادة الاستثمار في بلدنا.

وأضاف العربي أن أفريقيا تحتاج إلى تحسين بيئة الأعمال حاليًا "لأن الجميع يجهز لأفريقيا ومستعد للاستثمار فيها كما أظهرت الجلسات، في مجالات متنوعة تضم الطاقة والطرق وغيرها من المجالات إلى جانب توفر جميع التسهيلات للنهوض بأفريقيا".

وتحدث العربي عن مجلس جديد تم الإعلان عنه خلال إحدى جلسات مؤتمر تيكاد، وهو مجلس ياباني يجمع بين القطاع العام والخاص وهو ما ينادي به المؤتمر، ودوره يكمن في تنمية العلاقات وإيجاد فرص بين اليابان وأفريقيا من خلال منظمتي: جيترو وبنك اليابان للتعاون الدولي، وقد وضع اليابانيون خطة تنموية حتى عام 2063 تماشيًا مع أجندة الاتحاد الأفريقي التنموية.





وأوضح العربي أن مصر تفرض دورها في أفريقيا، لما تتميز به علاقات مع اليابان كما يوجد نماذج ناجحة سواء في اليابان أومصر، فيجب استغلال الفرصة للتواجد بقوة في أفريقيا التي تتمتع بكثرة مواردها الطبيعية مثل اليورانيوم والماس وتحتاج تلك الموارد إلى الاستثمار الجيد.

وانطلق اليوم الثاني من القمة السابعة لتيكاد، اليوم الخميس، وانعقت جلسة رئيسية في الصباح حول الحوار بين القطاعين العام والخاص، وقد ترأسها رئيس الوزراء الياباني شينزو آبي، والرئيس عبد الفتاح السيسي.

ويشارك هذا العام الرئيس عبد الفتاح السيسي فى رئاسة الدورة السابعة من مؤتمر تيكاد للمرة الأولى، بصفته رئيس الاتحاد الأفريقى، إلى جانب رئيس الوزراء اليابانى شينزو آبي.

ويقام تيكاد 7 فى يوكوهاما، اليابان فى الفترة من 28 إلى 30 أغسطس، وهذه هى المرة الثالثة ليوكوهاما لاستضافة هذا الحدث الدولى الأكبر الذى يحدث فى اليابان.

وخلال مؤتمر صحفى عقد قبل انعقاد قمة تيكاد، حدد سفير تيكاد، ونائب مساعد وزير الخارجية اليابانية كيا ماساهيكوالنتائج الرئيسية التي تهدف إليها قمة تيكاد ٧، بما في ذلك تطوير صناعات التنويع والبنية التحتية عالية الجودة وتنمية الموارد البشرية والتغطية الصحية الشاملة وتحسين بيئة الاستثمار والمؤسسات.