حى الزيتون بالقاهرة يشن حملات على الأكشاك وعربات الفول المخالفة

كتب سيد الخلفاوى

نفذت الأجهزة التنفيذية لحى الزيتون شمال القاهرة، برئاسة اللواء أشرف بهجت، حملة مكبرة لرفع الإشغالات، والمتابعة على تراخيص الأكشاك، وإزالة المخالف منها، حيث أسفرت الحملة على رفع إشغالات كشك أمام مسجد الظوهرى.

كما أسفرت الحملة عن رفع كشك مخالف ناصية النواوى مع شارع ترعة الجبل وإزالة كشك غير مرخص ناصية شارع المسيرى مع شارع النواوى، كما إزالة كشك مخالف على سور مدرسة الزيتون الثانوية التجارية بنين بالتعاون مع شرطة المرافق.

كما شن الحى حملات على عربات الفول بالإرصفة، حرصا على عدم التلاعب بصحة المواطنين بحضور أطباء التغذية بمنطقة الزيتون البيطرية وتم رفع عربة فول من شارع ترعة الجبل أمام مسجد الظواهرى.