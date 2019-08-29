حجز صاحب مصنع طعام حيوانات مجهولة المصدر قبل طرحها فى الأسواق بالبساتين

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة البساتين، بحجز صاحب مصنع على ذمة تحريات المباحث، ضبط بحوزته 5 أطنان أطعمة حيوانات مجهولة المصدر، قبل طرحها فى الأسواق .

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطاراً بتمكن ضباط إدارة مباحث التموين، من ضبط "خ.س"، 46 سنة، مسئول عن مصنع طعام حيوانات كائن شارع المصانع ـ دائرة قسم شرطة البساتين، لإدارته المصنع بدون ترخيص وحيازته كميات كبيرة من أطعمة الحيوانات " كلاب " مجهولة المصدر وبدون بيانات تفيد بلد المنشأ بقصد طرحها بالأسواق لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المصنع على " 4.800 طن طعام حيوانات ( دهون بقري وجملي )، و50 كيلو ملح طعام، و50 كيلو جير، و5 كيلو ألوان صناعية، و6 أدوات تصنيع"، وجميعها مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأى مستندات تدل على مصدرها، وتحرر المحضر اللازم والعرض على النيابة العامة.