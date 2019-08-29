حجز صاحب محل وبحوزته 120 زجاجة خمور مجهولة المصدر فى المرج

كتب كريم صبحى

أمرت نيابة المرج، بحجز صاحب محل على ذمة التحريات، ضبط بحوزته 120 زجاجة خمور مجهولة المصدر.

تلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث العاصمة، إخطارا بتمكن ضباط إدارة مكافحة جرائم الأموال العامة، من ضبط "م. س. ع"، 36 سنة، صاحب محل خمور بدائرة قسم شرطة المرج، لقيامه ببيع الخمور والمشروبات الكحولية بدون تصريح، وحيازته كميات كبيرة من الخمور مجهولة المصدر، والمنسوبة لماركات محلية وعالمية، بقصد التصرف فيها بالبيع لتحقيق أرباح غير مشروعة، وعثر بداخل المحل على 120زجاجة منور مجهولة المصدر وغير مصحوبة بأية مستندات تدل على مصدرها، وتحرر عن ذلك اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيق.