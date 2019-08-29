حالة الطقس اليوم الخميس 29/8/2019 فى مصر والدول العربية

كتب محمود راغب

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم الخميس ، ففى مصر يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس صيفي حار نسبي في أغلب المناطق، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية (غير مُمطرة) وذك في أقصى شرق المملكة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً ورطباً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة بعد منتصف الليل وخاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئياً في ساعات الصباح ، وفي ساعات الظهيرة يكون الطقس حاراً نسبياً في الجبال وحاراً في كافة المناطق نهاراً ، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصاً في المناطق الجبلية وتتكاثر الغيوم المتفرقة ، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبياً في الساحل والسهل الساحلي .الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحياناً