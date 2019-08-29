سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 01:10 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

حالة الطقس اليوم الخميس 29/8/2019 فى مصر والدول العربية

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:00 ص
حالة الطقس اليوم الخميس 29/8/2019 فى مصر والدول العربية الطقس - أرشيفية
كتب محمود راغب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

نقدم توقعات حالة الجو فى مصر وبعض الدول العربية اليوم  الخميس ، ففى مصر  يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود البلاد طقس معتدل على السواحل الشمالية حار رطب على الوجه البحرى والقاهرة حتى شمال الصعيد شديد الحرارة على جنوب الصعيد نهارا لطيف ليلا.

حالة الطقس اليوم فى مصر

كما يتوقع الخبراء أن تقل الرؤية فى الشبورة المائية صباحا على مناطق من شمال البلاد، كما تظهر السحب المنخفضة على السواحل الشمالية والرياح أغلبها شمالية غربية معتدلة تنشط مثيرة للرمال والأتربة على جنوب سيناء وبعض مناطق من جنوب البلاد، كما تنشط على خليج السويس والبحر الأحمر مما يؤدى إلى اضطراب الملاحة البحرية هناك .

وبالنسبة لحالة البحر المتوسط معتدلة وارتفاع الموج فيه يتراوح من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية، وحالة البحر الأحمر معتدلة إلى مضطربة وارتفاع الموج فيه يتراوح من مترين إلى مترين ونصف والرياح السطحية شمالية غربية.

الطقس فى الأردن

نهاراً: تستمر درجات الحرارة أعلى من معدلاتها العامة بحدود درجتين مئويتين، ويسود طقس صيفي حار نسبي في أغلب المناطق، ويبقى حاراً في الأغوار والبحر الميت والعقبة والمناطق الصحراوية، وتكون الرياح شمالية غربية معتدلة السرعة، وتظهر بعض السحب المتوسطة والعالية (غير مُمطرة) وذك في أقصى شرق المملكة.

وفي خليج العقبة، الرياح: شمالية معتدلة السرعة، وحالة البحر وارتفاع الأمواج: خفيف ارتفاع الموج (5-10 سم)، ودرجة حرارة سطح مياه البحر: 28 درجة مئوية.

ليلاً: يكون الطقس معتدلاً ورطباً بوجه عام، مع ظهور السحب المنخفضة بعد منتصف الليل وخاصة في شمال المملكة، وتكون الرياح شمالية غربية خفيفة إلى مُعتدلة السرعة.

الطقس فى فلسطين 

لا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة وتكون الأجواء غائمة جزئياً في ساعات الصباح ، وفي ساعات الظهيرة يكون الطقس حاراً نسبياً في الجبال وحاراً في كافة المناطق نهاراً ، وفي ساعات الليل تعتدل الأجواء خصوصاً في المناطق الجبلية وتتكاثر الغيوم المتفرقة ، مع بقاء الرطوبة مرتفعة نسبياً في الساحل والسهل الساحلي .الرياح شمالية غربية خفيفة السرعة وتنشط أحياناً


الطقس

حاله الطقس

حاله الجو

الارصاد

درجات الحراره

درجه الحراره

الجو

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

الأرصاد: طقس اليوم حار على معظم الأنحاء.. والعظمى بالقاهرة 36 درجة

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 08:00 ص

"الأرصاد الجوية" تكشف أخر فرصة لقضاء اجازة الصيف هذا العام.. فيديو

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 11:03 ص

ارتفاع درجتين فى الحرارة حتى نهاية الأسبوع والرطوبة 85% بالعاصمة.. الأرصاد: هدوء الرياح زيادة الرطوبة يزيد الإحساس بالحر.. العظمى بالقاهرة لن تتعدى الـ37 درجة.. وتحذيرات من الشبورة الكثيفة على الطرق

الإثنين، 26 أغسطس 2019 02:47 م

الأرصاد: ارتفاع درجات الحرارة حتى نهاية الأسبوع والعظمى بالقاهرة 37 درجة

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:53 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

للعاملين فى القطاع الخاص.. تعرف على نسبة العلاوة الدورية بقانون العمل الجديد

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

إيهاب جلال يقترب بقوة من تدريب المنتخب الوطنى

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

درجات الحرارة المتوقعة اليوم الخميس بمحافظات مصر والعواصم العربية

240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

240 مليون دولار حول العالم إيرادات فيلم براد بيت وليوناردو ديكابريو

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الأربعاء

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

هند صبرى فى افتتاح فينيسيا السينمائى: "فخورة بانتمائى للجنة تحكيم أعرق مهرجان"

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

مهرجان فينيسيا يتزين ببراد بيت وكريستين ستيوارت وجواكين فونيكس

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة