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جدول اختبار الطلاب المتقدمين لمعهد العلوم الإسلامية للعام الدراسى الجديد

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:01 م
جدول اختبار الطلاب المتقدمين لمعهد العلوم الإسلامية للعام الدراسى الجديد قطاع المعاهد الازهرية
كتب لؤى على

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قرر قطاع المعاهد الأزهرية إجراء اختبارات القبول للمتقدمين لمعهد العلوم الإسلامية من طلاب الصف الأول الثانوى للعام الدراسى 2020/2019م، بمختلف المناطق الأزهرية، يوم الثلاثاء المقبل الموافق 3 سبتمبر 2019م، فى تمام الساعة التاسعة صباحًا.
 
وتقدم للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية، الطلاب الحاصلون على الشهادة الإعدادية الأزهرية للعام الدراسى 2019 بنسبة 75 % فأكثر (382.5 درجة فأكثر).
 
وأعلنت أسماء الطلاب المتقدمين للالتحاق بمعهد العلوم الإسلامية، كل في منطقته، وتم إخطار كل إدارة تعليمية بأسماء الطلاب المستوفين لشروط التقديم والمرشحين لأداء اختبارات القبول. على أن تتم اختبارات القبول كالآتى:
 
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قطاع المعاهد الازهرية

معهد العلوم الاسلامية

الازهر الشريف

طلاب الازهر

الازهر

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