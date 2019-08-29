جامعة الملك فهد للبترول والمعادن تطلق أكبر المشاريع الاستثمارية فى الظهران

وكالات

أعلنت جامعة الملك فهد للبترول والمعادن ممثلة في شركة وادي الظهران للتقنية القابضة وشركة مجمع واحة الأعمال التابعة اليوم، عن إطلاق أول مشاريعها العملاقة في الاستثمار العقاري والمتمثلة في أكبر المجمعات التجارية على مستوى الخليج العربي من حيث المساحات المبنية والموقع الاستراتيجي والتنوع العقاري.

وأوضح الرئيس التنفيذي المكلف لشركة مجمع واحة الأعمال خالد بن عبدالمحسن القنيان، أن المشروع سيتم بناؤه بمساهمة من صندوق دعم البحوث والبرامج التعليمية بالجامعة والمتوقع الانتهاء منه في الربع الثاني من عام ٢٠٢٣م.

وأضاف أن المجمع يشمل مشروع "آماد" الذي يتألف من ١٣برجاً، منها ٥ أبراج سكنية وتضم ٦١١ وحدة سكنية، ومشروع يتضمن من 8 أبراج مكتبية وتجارية بمساحة إجمالية تتجاوز ٥٥٠ ألف متر مربع، ومشروع فنادق اكور، ومشروع شقق فندقية بمجموع ٣٣٤ ما بين غرف وشقق فندقيه، إضافة إلى قاعة ضخمة متعددة الاستخدامات للحفلات والمؤتمرات بمساحة ١٢٠٠مترمربع وتحوي أربع صالات تستوعب نحو ٨٠٠ شخص.

وأشار القنيان إلى أن المشروع يهدف إلى تقديم أعلى جودة للتطوير العقاري وتوفير بيئة عمل جاذبة وتنافسية لقطاع الأعمال وإيجاد فرص وظيفية لكفاءات المستقبل في مجالات الهندسة وخدمات الطاقة والتدريب المهني وإثراء المقدرات المحلية وتماشياً مع رؤية المملكة 2030 ويوفر أكثر من ٦٠٠٠ موقف للسيارات ومباني خدمات ومحطات كهرباء وتنقية مياه.