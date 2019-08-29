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تفاصيل شروع 3 سائقين فى الاعتداء على زميلهم بأوسيم

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:01 ص
تفاصيل شروع 3 سائقين فى الاعتداء على زميلهم بأوسيم اعتداء جنسى - أرشيفية
كتب أحمد الجعفرى

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كشفت تحقيقات النيابة بشمال الجيزة تفاصيل تورط 3 سائقين "توك توك"، بخطف صديق لهم وشروعهم فى الاعتداء عليه جنسيًا عقب الانتهاء من عملهم.

واستمعت النيابة إلى أقوال الشاب المجنى عليه ووالدته المبلغة، وتبين من أقوالهم، استدراج أصدقاء الشاب له ومحاولتهم الاعتداء عليه جنسيًا، وحينما فشلوا اعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء.

وعرضت النيابة الشاب الضحية على المستشفى العام لتوقيع الكشف الطبي عليه، وتحديد ما به من إصابات، كما فتحت تحقيق مع المتهمين عقب إلقاء قوات الأمن القبض عليهم.

تبين من خلال التحقيقات، أن المتهمين استدرجوا الشاب المجنى عليه إلى قطعة أرض مهجورة بأوسيم، خالية من المارة، واعتدوا عليه بالأسلحة البيضاء، ما أسفر عن إصابته بعدة جروح، وحاولوا الاعتداء عليه جنسيًا.

وتابعت التحقيقات، أن المتهمين فشلوا فى ارتكاب الجريمة، فسجلوا مقطع فيديو للمجني عليه، عقب نزع ملابسه، لابتزازه ونشروه على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك".


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