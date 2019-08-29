تعرف على أكثر المدن تلوثا حول العالم × 20 صورة

كتب محمد جمال

نشرت شبكة "سى بى اس نيوز" الأمريكية، صور لأكثر المدن تلوثا حول العالم، والتى سيطرت عليها مدن دزهو دونج يانج، زواز هوان، شيانيان، ليوان، هنجشوى فى الصين، ودلهى بالهند وبيشاور وكراتشى بباكستان.

ووفقا لموقع "ديلى ميل" البريطانى، يعتقد الباحثون أن الجزيئات المحمولة بالهواء والغازات الضارة يمكن أن تتداخل مع الأداء السليم للدماغ، مما يجعل الناس أكثرعرضة للتصرف بعنف.

وعلى الجانب الآخر، يعانى كوكب الأرض من ارتفاع هائل درجات الحرارة بسبب التغيرات المناخية، نتيجة ظاهرة الاحتباس الحرارى.



باريسال ببنجلاديش

أظهر مسح حالة الهواء العالمى أن جميع سكان بنجلاديش تعرضوا باستمرار لمستويات غير صحية من الجسيمات الدقيقة في الهواء منذ عام 1990.



جازيبور ببنجلاديش



خولنا ببنجلاديش

تشتهر تلك المدينة بمصانع الطوب، مما يساعد على تكوين الضباب الدخانى الكثيف



دزهو الصين

ينتشر الضباب فى تلك الدينة بشكل كثسف، وتعد مركزًا لشركات تكنولوجيا الطاقة المتجددة.



دونج يانج بالصين



زواز هوانج بالصين



شيانيانج بالصين



كراتشى باكستان

تعتبر موطن لنسبة كبيرة من الصناعة التحويلية فى باكستان.



ليوانج بالصين



ناجبور بالهند

أكثر المدن تلوثًا في ولاية ماهاراشترا الهندية.



هنجشوى بالصين

قال باحثون في مجال التلوث إن المصنع الكيميائي في هنجشوى قد يغذى اقتصاد المقاطعة، لكنه يساهم أيضًا في مشاكل الهواء في المنطقة.



باتيالا بالهند



جودبرو بالهند

قلة المطر تساهم في تدني نوعية الهواء فى تلك المدينة.



روالبندى بباكستان

تضم هذه المنطقة من باكستان مصانع الدرفلة على الصلب ومرافق الدباغة الجلدية ومصانع الرخام ومصافي النفط، فكل هذه الصناعات يمكن أن تؤثر سلبا على نوعية الهواء.



كامبالا بأوغندا

تشتهر بانبعاثات المركبات كسبب رئيسي لتلوث الهواء



ناريا نجونج بالصين



باماندا بالكاميرون

على عكس العديد من المدن الأكثر تلوثًا في العالم ، تعد إزالة الغابات وتغير أنماط الطقس التفسير الرئيسي لنوعية الهواء الرديئة لهذه المدينة.



بيشاور



جورجرام

على الرغم من موقعها كمركز أعمال ثرى إلا أن جودة الهواء فى المدينة لا تزال سيئة للغاية. ووصل المتوسط ​​السنوى للتلوث بها هو 12 مرة المستويات الموصى بها من منظمة الصحة العالمية.



دلهى بالهند

أكثر المدن تلوثًا في العالم، ولا تزال المدينة تعانى من التلوث الناتج عن حرق حقول الأرز القريبة ، وحرق النفايات البلدية ، وانبعاثات عوادم السيارات.