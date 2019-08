تعرف على أكثر البلدان أمنا حول العالم عام 2019.. طوكيو على رأس القائمة

أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية تصنيف المدن الأكثر أمانا في العالم لعام 2019، وتترأس مدينة طوكيو القائمة للمرة الثالثة على التوالي.

وشمل البحث 60 مدينة تم تقييمها من حيث مستوى الحماية الرقمية والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسى.

And the winner of #SafeCitiesIndex 2019 is... Tokyo! How safe is your city? Find out now > https://t.co/R3f1ojtuRA #EconSafeCities (via @NEC_Safety) pic.twitter.com/ejCPOflY1K