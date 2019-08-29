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تعرف على أكثر البلدان أمنا حول العالم عام 2019.. طوكيو على رأس القائمة

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:04 م
تعرف على أكثر البلدان أمنا حول العالم عام 2019.. طوكيو على رأس القائمة البلدان الأكثر أمنا
كتبت مريم بدر الدين

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أصدرت وحدة المعلومات الاقتصادية تصنيف المدن الأكثر أمانا في العالم لعام 2019، وتترأس مدينة طوكيو القائمة للمرة الثالثة على التوالي.

وشمل البحث 60 مدينة تم تقييمها من حيث مستوى الحماية الرقمية والبنية التحتية والصحة والأمن الشخصي، وفقا لموقع "سبوتنيك" الروسى.

ودخلت 6 مدن من منطقة آسيا والمحيط الهادئ أول القائمة، وتعتبر طوكيو الأكثر أمانا من حيث الحماية الرقمية بالإضافة إلى تحسين أمان البنية التحتية في ثمان مناطق منذ عام 2017.

وتلي طوكيو سنغافورة وأوساكا وأمستردام وسيدني ودخلت في العشر الأوائل كل من تورونتو وواشنطن وكوبنهاجن وسيول وملبورن، كما حصلت أبوظبي على المركز الـ27 وتلتها دبي والكويت في المركز الـ38 وتلتها مدينة الرياض والقاهرة في المركز الـ55.

فيما جائت موسكو بالمركز الـ37 بين إسطنبول والكويت، وفي نهاية القائمة كل من يانجون في ميانمار وثم كاراكاس في فنزويلا ولاجوس في نيجيريا في المركز الـ60.


طوكيو

سبوتنيك

دبى

ابو ظبى

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