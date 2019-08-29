تدريب الطالبات الكفيفات على الأشغال اليدوية بالمركز التكنولوجى بجامعة كفرالشيخ

كفر الشيخ – محمد سليمان

أكد أحمد الصاوى، مدير مركز التكنولوجى للمكفوفين بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أن الدكتور عبدالرازق الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وافق على برتوكول تعاون بين الجامعة وبين مديرية ثقافة كفر الشيخ، لتدريب الطالبات والفتيات الكفيفات على أعمال الأشغال اليديوية من صناعة كوفيات وشنط، وبلفورات وطواقى وسجاد.

وأضاف الصاوى، لـ"اليوم السابع"، أنه يجد الدعم من الدكتور عبدالرازق الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب على ما يقوم كأول مركز للمكفوفين يديره كفيف فى الجامعات المصرية، مؤكداً أنه فكر فى إقامة دورات للمكفوفين تأهيلهن لسوق العمل بعيدا عن التخصص الدراسى.

وقال الصاوى إن الدكتور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة، وافقت على توفير المعدات الأزمة والأدوات لتعليم الفتيات الكفيفات أعمال الأشغال اليدوية، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التى تتعلم خلالها الفتيات الكفيفات أعمال الأشغال اليدوية، لتكون حرفة لهن.

وأكد الصاوى، أن الهدف من تعليم الفتيات الكفيفات هذه المهنة، لتعتمدن على أنفسهن فى توفير مورد رزق لهن، ولا تعتمد على وظيفة حكومية قد لا تأتى، ليكون عملا خاصا بهن، مشيراً إلى أنه عرف أن الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة أجرت بحثا خاصا بالطلاب المكفوفين فى الأشغال اليدوية فتوجه لها، ليطرح عليها فكرة مساعدته فرحبت ورحب بها رئيس الجامعة وعميد الكلية.

وأكد الصاوى، أن مركز التطوير للمكفوفين يقدم خدمات متعددة سواء للمكفوفين أو المبصرين ومنها طبع الكتب الجامعى بلغة برايل للمكفوفين بالإضافة تدريب الطلاب المكفوفين للتعامل مع العالم الافتراضى، وتدريب الطلاب المبصرين على الكتابة والقراءة بلغة برايل.