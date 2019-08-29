سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 04:29 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار المحافظات

تدريب الطالبات الكفيفات على الأشغال اليدوية بالمركز التكنولوجى بجامعة كفرالشيخ

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:00 ص
تدريب الطالبات الكفيفات على الأشغال اليدوية بالمركز التكنولوجى بجامعة كفرالشيخ أحمد الصاوي مدير مركز التكنولوجي للمكفوفين
كفر الشيخ – محمد سليمان

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد أحمد الصاوى، مدير مركز التكنولوجى للمكفوفين بكلية الآداب بجامعة كفر الشيخ، أن الدكتور عبدالرازق الدسوقى، رئيس جامعة كفر الشيخ، وافق على برتوكول تعاون بين الجامعة وبين مديرية ثقافة كفر الشيخ، لتدريب الطالبات والفتيات الكفيفات على أعمال الأشغال اليديوية من صناعة كوفيات وشنط، وبلفورات وطواقى وسجاد.

وأضاف الصاوى، لـ"اليوم السابع"، أنه يجد الدعم من الدكتور عبدالرازق الدسوقى رئيس جامعة كفر الشيخ، والدكتور وليد البحيرى، عميد كلية الآداب على ما يقوم كأول مركز للمكفوفين يديره كفيف فى الجامعات المصرية، مؤكداً أنه فكر فى إقامة دورات للمكفوفين تأهيلهن لسوق العمل بعيدا عن التخصص الدراسى.

وقال الصاوى إن الدكتور جاكلين بشرى وكيل وزارة الثقافة، وافقت على توفير المعدات الأزمة والأدوات لتعليم الفتيات الكفيفات أعمال الأشغال اليدوية، مؤكداً أنها ليست المرة الأولى التى تتعلم خلالها الفتيات الكفيفات أعمال الأشغال اليدوية، لتكون حرفة لهن.

وأكد الصاوى، أن الهدف من تعليم الفتيات الكفيفات هذه المهنة، لتعتمدن على أنفسهن فى توفير مورد رزق لهن، ولا تعتمد على وظيفة حكومية قد لا تأتى، ليكون عملا خاصا بهن، مشيراً إلى أنه عرف أن الدكتورة جاكلين بشرى، وكيل وزارة الثقافة أجرت بحثا خاصا بالطلاب المكفوفين فى الأشغال اليدوية فتوجه لها، ليطرح عليها فكرة مساعدته فرحبت ورحب بها رئيس الجامعة وعميد الكلية.

وأكد الصاوى، أن مركز التطوير للمكفوفين يقدم خدمات متعددة سواء للمكفوفين أو المبصرين ومنها طبع الكتب الجامعى بلغة برايل للمكفوفين بالإضافة تدريب الطلاب المكفوفين للتعامل مع العالم الافتراضى، وتدريب الطلاب المبصرين على الكتابة والقراءة بلغة برايل.


كفر الشيخ

تعليم كفر الشيخ

جامعة كفر الشيخ

كلية الاداب

مديرية ثقافة كفر الشيخ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة

جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

صدمة لبرشلونة.. سان جيرمان يرفض عرض البارسا الأخير لضم نيمار

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

"الأعلى للإعلام" يلزم برامج التوك شو بـ90 دقيقة لمدة البرنامج.. والتطبيق أول سبتمبر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

بعد الزيارة الناجحة للرئيس إلى باريس.. تعرف على حجم الاستثمارات الفرنسية بمصر

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

100 مليون صحة: المشى نصف ساعة يساعد فى ضبط السكر وخفض ضغط الدم المرتفع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة