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ومسئولة بالنقل تنصح باستخدام الدراجات..

بلجيكا تمنع سير السيارات بجوار مدارس فى سكاربيك حفاظا على الأمان للطلاب

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:42 م
بلجيكا تمنع سير السيارات بجوار مدارس فى سكاربيك حفاظا على الأمان للطلاب شارل ميشيل رئيس وزراء بلجيكا
كتب: أحمد علوى

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قررت بلدية سكاربيك البلجيكية حظر حركة المرور فى اثنين من شوارعها إعتبارا من الأسبوع المقبل لبعض الوقت خلال اليوم، فى محاولة من قبل المسئولين المحليين للسماح للطلاب بالتوجه من وإلى المدرسة بشكل أكثر أمانا.

ووفقاً لوسائل الإعلام المحلية البلجيكية ، إعتبارًا من الاثنين المقبل ، لن يسمح بدخول أى سيارة فى شارع فاندنبوش وشارع جوس امبينس، بين الساعة 8:00 صباحًا والساعة 8:45 صباحًا وبين الساعة 3:15 صباحًا والساعة 4:00 مساءً.

وقالت اديلهيد بيتيبير المسئولة عن النقل ببلدية سكاربيك، "أن هذا الإجراء هو المفتاح لضمان طريق آمن إلى المدرسة للأطفال والآباء والأمهات ، مضيفةً أن المبادرة ستساعد أيضا فى الحد من الاختناقات المرورية وإستخدام أبواق السيارات أمام بوابة المدرسة".

وحسب المسئولة البلجيكية، سيتم وضع شارعين اخرين لتلك المبادرة بعد اقتراحات المدارس النهارية فى المنطقة.

وتأتى هذه المبادرة فى أعقاب عمليات المسح التى أجريت قبل فصل الصيف ، والتى كشفت أن من بين أكثر من 700 طفل ، أى حوالى ربع الأطفال يستخدمون السيارة لنقلهم إلى المدارس.

وقالت ‏ بيتيبير "سيتم إحضار ثلاثة أرباع هؤلاء الأطفال فى وسائل النقل العام أو سيراً على الأقدام أو بالدراجة".

وأضافت، ان الدعوة المفتوحة التى أطلقت لشوارع مدرسية جديدة تضم حظر دخول السيارات اليها ، شهدت ردود افعال ايجابية لأربعة عشر مدرسة ومراكز للرعاية النهارية، وربما سيتم اختبار بعضها فى الأشهر المقبلة.

يذكر أنه فى يونيو الماضى ، قالت السلطات فى وسط بروكسل إنها تقوم بتجربة نفس المبادرة فى شارعين يقعان فى منطقتى سانت كاترين ودانسايرت بالمدينة ، مشيرة إلى نجاح مشروع مماثل فى بلدية مولينبيك.

 


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