انطلاق قمة "أقدر" العالمية فى موسكو بمشاركة دولية واسعة

وكالات الأنباء

انطلقت اليوم الخميس، بموسكو فعاليات الدورة الثالثة لقمة "أقدر" العالمية، بأجندة حافلة ومشاركة دولية واسعة، تتصدرها دولة الإمارات العربية المتحدة.

وافتتح القمة التى جاءت تحت شعار "تمكين المجتمعات عالميا: التجارب والدروس المستفادة الفريق الشيخ سيف بن زايد آل نهيان، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الداخلية الإماراتى.

وحسب موقع العين الإخبارية، تناقش قمة أقدر عددا من المواضيع، تمهيدا للخروج بأهم التوصيات والمبادرات الهادفة.

وتعقد في موسكو، بعد دورتين ناجحتين استضافتهما العاصمة الإماراتية تباعا، في 2017 و2018، برعاية الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة الإماراتية.

وتستمر فعالياتها على مدار 4 أيام، في المعرض والمركز التجاري بموسكو، بمشاركة متحدثين بارزين محليين ودوليين.



الشيخ سيف بن زايد آل نهيان