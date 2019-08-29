"اليوم السابع": الرئيس يدعو شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار بالقارة

تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، على هامش فعاليات مؤتمر «تيكاد 7» باليابان.. الرئيس يدعو شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار بالقارة.. الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تنجح دون رفع كفاءة البنية الأساسية.. ودخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ خطوة تاريخية.. «الأمم المتحدة » تشيد برئاسة السيسى الناجحة للاتحاد الأفريقى.. «جوتيريش » يؤكد مكانة مصر المتميزة فى منظومة العمل الدولى.. والرئيس: أولوية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة.

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