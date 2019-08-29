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"اليوم السابع": الرئيس يدعو شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار بالقارة

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:52 م
"اليوم السابع": الرئيس يدعو شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار بالقارة اليوم السابع

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تتابع اليوم السابع فى عددها المطبوع، الصادر غدا الجمعة، العديد من القضايا والملفات المهمة، من بينها، على هامش فعاليات مؤتمر «تيكاد 7» باليابان.. الرئيس يدعو شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار بالقارة.. الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تنجح دون رفع كفاءة البنية الأساسية.. ودخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ خطوة تاريخية.. «الأمم المتحدة » تشيد برئاسة السيسى الناجحة للاتحاد الأفريقى.. «جوتيريش » يؤكد مكانة مصر المتميزة فى منظومة العمل الدولى.. والرئيس: أولوية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة.

 

واقرأ أيضا فى اليوم السابع غدا..

 

ـ على هامش فعاليات مؤتمر «تيكاد 7» باليابان.. الرئيس يدعو شركاء أفريقيا للاستفادة من فرص الاستثمار بالقارة.. الأجندة التنموية الطموحة 2063 لن تنجح دون رفع كفاءة البنية الأساسية.. ودخول اتفاقية منطقة التجارة الحرة القارية حيز التنفيذ خطوة تاريخية.. «الأمم المتحدة » تشيد برئاسة السيسى الناجحة للاتحاد الأفريقى.. «جوتيريش » يؤكد مكانة مصر المتميزة فى منظومة العمل الدولى.. والرئيس: أولوية لتعميق الشراكة الاستراتيجية بين الاتحاد الأفريقى والأمم المتحدة

 

ـ البعثة ترفع رصيدها لـ 179 ميدالية متنوعة.. مصر تواصل «الهيمنة» على الذهب والفضة فى دورة الألعاب الأفريقية بالمغرب

 

ـ الحكومة: انطلاق التأمين الصحى الشامل فى الموعد المحدد.. «التضامن الاجتماعى»: لا صحة لحرمان المطلقة من معاش والدها.. و«التعليم»: بدء الدراسة 21 سبتمبر

 

ـ بعد إنجاز كأس العالم.. «اليوم السابع» تفتح الملف.. ملاعب كرة اليد بالمحافظات كنوز تنتظر الدعم لتتألق

 

ـ عن شادية وصلاح قابيل وزينات صدقى والقصرى.. حقيقة ولا إشاعة؟.. أشهر حكايات نجوم الزمن الجميل

 

ـ «الحسين» يستعيد رونقه بأمر الرئيس.. تطوير المسجد على غرار الحرم المكى.. و«الإدارة»: استعادة الشكل التاريخى

 

ـ 113 ألف طالب بالدور الثانى للثانوية يسجلون رغباتهم بالتنسيق غداً.. «التعليم العالى»: إعلان النتيجة بعد انتهاء أعمال المرحلة الثالثة والمراجعة

 

اليوم السابع
اليوم السابع

 


السيسي

تيكاد

افريقيا

القارة الافريقية

الحسين

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