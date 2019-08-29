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المعلمة "منى" بعد سقوطها بالبانجو بالصف: بخزن المخدرات فى البيت

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:00 ص
المعلمة "منى" بعد سقوطها بالبانجو بالصف: بخزن المخدرات فى البيت المتهمة
كتب بهجت أبو ضيف

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اعترفت ربة منزل شهرتها المعلمة "منى" عقب القبض عليها، لاتهامها بالاتجار بالمواد المخدرة بالصف، أنها اعتادت ترويج المواد المخدرة على عملائها، حيث حولت مسكنها إلى مخزن للمخدرات.

أضافت المتهمة أن عملائها يترددون عليها بمسكنها، كما أنها تستعين بأشخاص آخرين، لمعاونتها فى ممارسة نشاطها، وأرشدت عن هوية عاطل تتحصل منه على المواد المخدرة، جارٍ إعداد الأكمنة للقبض عليه.

تم ضبط المتهمة، بعد ورود معلومات لضباط مباحث مركز شرطة الصف، تفيد بتورط "منى.س" 40 سنة ربة منزل، فى الاتجار بالمواد المخدرة، وترويجها على عملائها.

بإعداد كمين للمتهمة، تمكن رجال المباحث من ضبط المتهمة، وبحوزتها 7 كيلو ونصف من مخدر البانجو، وبمواجهتها اعترفت بحيازتها للمضبوطات للاتجار بها، فحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

متهمة
 

تجارة المخدرات

تاجرة مخدرات

مخدر البانجو

مركز الصف

امن الجيزة

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