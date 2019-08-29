"المركزى البحرينى" : تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية بـ 35 مليون دينار

وكالات

أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 1771 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.

وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 1 سبتمبر 2019 وتنتهي في 1 مارس 2020، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.85% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 4 أغسطس 2019، حيث بلغت %2.93. وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.580 %، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.555% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 243%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.