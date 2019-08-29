سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 11:27 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

"المركزى البحرينى" : تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية بـ 35 مليون دينار

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:18 ص
"المركزى البحرينى" : تغطية إصدار أذونات الخزانة الحكومية بـ 35 مليون دينار مصرف البحرين المركزى
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
 
أعلن مصرف البحرين المركزي أنه تمت تغطية الإصدار رقم 1771 من أذونات الخزانة الحكومية الشهرية التي يصدرها مصرف البحرين المركزي نيابة عن حكومة مملكة البحرين.
 
وتبلغ قيمة هذا الإصدار 35 مليون دينار بحريني لفترة استحقاق 182 يومًا تبدأ فـي 1 سبتمبر 2019 وتنتهي في 1 مارس 2020، كما بلغ معدل سعر الفائدة على هذه الأذونات 2.85% مقارنة بمعدل سعر الفائدة لأذونات الإصدار السابق بتاريخ 4 أغسطس 2019، حيث بلغت %2.93. وقد بلغ معدل سعر الخصم 98.580 %، وتم قبول أقل سعر للمشاركة بواقع 98.555% علماً بأنه قد تمت تغطية الإصدار بنسبة 243%. كما بلغ الرصيد القائم لأذونات الخزانة مع هذا الإصدار ما قيمته 2.110 مليار دينار بحريني.
 

مصرف البحرين المركزي

البحرين

سعر الخصم

دينار بحريني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة