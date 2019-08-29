سوبر كورة
Ads
الجمعة، 30 أغسطس 2019 12:32 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عاجلة

اللجنة الوطنية بتونس: النهضة الإخوانية تمارس تهديدات ضد المرشحين للرئاسة

الخميس، 29 أغسطس 2019 11:10 م
اللجنة الوطنية بتونس: النهضة الإخوانية تمارس تهديدات ضد المرشحين للرئاسة منذر قفراش
كتب أحمد عرفة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أكد منذر قفراش عضو اللجنة الوطنية فى تونس، أن إخوان تونس يمارسون سياسة التهديد ضد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية التونسية.

وقال عضو اللجنة الوطنية فى تونس لـ"اليوم السابع"، إن حركة النهضة وضعت المرشح الأول نبيل القروي في السجن و حركت القضاء ضد 4 مرشحين آخرين و هم لطفي المرايحي و ناجي جلول و سعيد العايدي و عبير موسي عبر دعاوةىقضائية وهمية قصد الضغط عليهم لسحب ترشيحاتهم .

ولفت مننذر قفراش، إلى أن حركة النهضة ستنزل بقواعدها و ماكينتها وأموالها لضرب الخصوم و الفوز بالانتخابات الرئاسية و التشريعية و إذا ماحققت ذلك فستحقق حلمها بنظام الخلافة.

 

 

 


منذر قفراش

الاخوان

حركه النهضه

تونس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
دار الإفتاء: لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية

دار الإفتاء: لا يجوز الانصراف من العمل قبل المواعيد الرسمية

تعرف على اختبار قدرات معهد تكنولوجيا السكة الحديد × 8 معلومات

تعرف على اختبار قدرات معهد تكنولوجيا السكة الحديد × 8 معلومات

التضامن: اليوم الجمعة وصول أخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية

التضامن: اليوم الجمعة وصول أخر فوج لحجاج الجمعيات الأهلية

قانون التأمينات والمعاشات يحدد مفهوم معدل التضخم وعناصر أجر الاشتراك..تعرف عليها

قانون التأمينات والمعاشات يحدد مفهوم معدل التضخم وعناصر أجر الاشتراك..تعرف عليها

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة فيتامين "ب 6"

مركز المعلومات الدوائية يكشف أضرار نقص وزيادة فيتامين "ب 6"

العلماء يرسلون طائرة هليكوبتر بدون طيار مع مستكشف المريخ 2020

العلماء يرسلون طائرة هليكوبتر بدون طيار مع مستكشف المريخ 2020

مفاجأة.. اتحاد الكرة يقرر تغيير شكل الدورى الممتاز "ب" الموسم المقبل

مفاجأة.. اتحاد الكرة يقرر تغيير شكل الدورى الممتاز "ب" الموسم المقبل

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة