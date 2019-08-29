اللجنة الوطنية بتونس: النهضة الإخوانية تمارس تهديدات ضد المرشحين للرئاسة

كتب أحمد عرفة

أكد منذر قفراش عضو اللجنة الوطنية فى تونس، أن إخوان تونس يمارسون سياسة التهديد ضد المرشحين فى الانتخابات الرئاسية التونسية.

وقال عضو اللجنة الوطنية فى تونس لـ"اليوم السابع"، إن حركة النهضة وضعت المرشح الأول نبيل القروي في السجن و حركت القضاء ضد 4 مرشحين آخرين و هم لطفي المرايحي و ناجي جلول و سعيد العايدي و عبير موسي عبر دعاوةىقضائية وهمية قصد الضغط عليهم لسحب ترشيحاتهم .

ولفت مننذر قفراش، إلى أن حركة النهضة ستنزل بقواعدها و ماكينتها وأموالها لضرب الخصوم و الفوز بالانتخابات الرئاسية و التشريعية و إذا ماحققت ذلك فستحقق حلمها بنظام الخلافة.