السيطرة على حريق بأكثر من 15 نخلة وأشجار مانجو وتين فى قرية المساوية بالأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

نجح رجال الحماية المدينة بمحافظة الأقصر، فى السيطرة على حريق بأكثر من 15 نخلة وأشجار مانجو وتين فى قرية المساوية بمدينة إسنا، دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، فتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت بتلقى غرفة النجدة إخطاراً يفيد بنشوب حريق فى كرم نخيل بقرية المساوية التابعة لمجلس قروى النمسا بمدينة إسنا، مما أسفر عن تفحم أكثر من 15 نخلة وشجرة مانجو وتين، والملوكة لـ"سعد.م.ز" وشقيقه، وانتقلت على الفور سيارتى إطفاء للسيطرة على النيران وتم إخماد الحريق، وذلك دون مصابين أو خسائر فى الأرواح، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لتولى التحقيق.