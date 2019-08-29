سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 11:24 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

السفير العراقى فى القاهرة يبحث مع وزير الإسكان اللجنة العليا المصرية العراقية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:44 ص
السفير العراقى فى القاهرة يبحث مع وزير الإسكان اللجنة العليا المصرية العراقية السفير العراقى فى القاهرة
كتب : أحمد جمعة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

التقى السفير د. أحمد نايف الدليمي، سفير جمهورية العراق فى القاهرة ومندوبها الدائم لدى جامعة الدول العربية، مع وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، وذلك بمقر الوزارة.

ونقل السفير الدليمي في بداية اللقاء، تحيّات وتقدير وزير الاسكان والبلديات العامة فى العراق، بنكين ريكاني، وتمنياته لجمهورية مصر العربية وشعبها بدوام التقدم والإزهار.

وبحث الجانبان بعدها، آلية الإعداد والتنسيق للجنة العليا العراقية - المصرية المشتركة والمُقرر عقدها في بغداد خلال الفترة المقبلة برئاسة رئيسي وزراء البلدين.

وفى هذا الإطار، أشار وزير الإسكان إلى حرص الحكومة برئاسة د. مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على عقد هذه اللجنة بأقرب وقت ممكن، حيث تُعد اللجنة المشتركة أحد أهم آليات تفعيل التعاون بين البلدين في العديد من المجالات، مٌرحباً في ذات الوقت بمقترح العراق بعقد مؤتمر ثنائى فى بغداد للمستثمرين المصريين والشركات المتخصصة فى مجال الإنشاءات العمرانية، مما سيفتح أفاقاً أوسع لتنمية أُطر الاستثمار بين البلدين الشقيقين.

وأكد الجانبان خلال اللقاء على أهمية تعزيز التعاون وتبادل الخبرات بين الشركات العراقية وشركات الاستثمار في مجال إعادة إعمار البنى التحتية فى جمهورية مصر العربية، وأهمية تعزيز الشراكة الاستراتيجية التي ستعود بالمنفعة المشتركة للجانبين اللذين تربطهما علاقات تأريخية.

من جانبه أكد السفير الدليمي، أنه جاري التنسيق مع بغداد لدراسة مسودات الاتفاقيات ومذكرات التفاهم المقترحة من الجانب المصرى وكذلك تحديد الموعد النهائي لانعقاد اللجنة العليا المقررة فى بغداد، موضحاً أن العراق الذي ينعم حالياً بالاستقرار الأمني، وأصبح ساحة جاذبة للأستثمار النوعى، خاصة في مجالات إعادة الإعمار للبنى التحتية المختلفة، داعياً الشركات المصرية والمستثمرين الى الدخول بقوة فى ساحة الاستثمار العراقية من خلال إقامة المشاريع الكبرى، والتي ستوفر فرص عمل كثيرة فى كلا البلدين.  

بعدها جرى بين الجانبين، تبادل الهدايا التذكارية، واتفقا على استمرار هذا التعاون المثمر بين البلدين الشقيقين.

وفي ختام اللقاء حمّل وزير الإسكان السفير الدليمي تحياته لنظيره ريكاني، مُتمنياً للعراق الشقيق وشعبه بالمزيد من الإزدهار والتقدم.


اخبار مصر

وزير الإسكان

السفير العراقي

اخر اخبار مصر

اخبار العراق

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

حصاد البعثة المصرية فى دورة الألعاب الأفريقية

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

السيسي يتفق مع "موسيفيني" على دعم المسار التنموي لدول حوض النيل

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

القوات المسلحة تكرم الطلبة المتفوقين دراسياً من أسر الجيش المصرى

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

ارتفاع المؤشر الرئيسى للبورصة المصرية بنسبة 1.1% بمستهل التعاملات

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

السيسى يوافق على إلغاء تأشيرات بين مصر وأذربيجان لجوازات السفر الدبلوماسية والخاصة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

بسام راضى: الرئيس السيسى يلتقى سكرتير عام الأمم المتحدة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

النشرة المرورية.. كثافات متحركة بمحاور القاهرة والجيزة

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

كنترولات الثانوية العامة تبدأ استقبال تظلمات طلاب الدور الثانى

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

اتحاد الكرة يُفاوض شركات إنجليزية وإسبانية وفرنسية لتنظيم الدورى الجديد

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

دار الإفتاء: بيع السلع المدعمة في السوق السوداء حرام شرعاً

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة