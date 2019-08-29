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الرئيس الرومانى: ينبغى حصول حكومة الحزب الديمقراطى على ثقة نواب البرلمان

الخميس، 29 أغسطس 2019 02:00 ص
الرئيس الرومانى: ينبغى حصول حكومة الحزب الديمقراطى على ثقة نواب البرلمان الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس
أ ش أ

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قال الرئيس الروماني كلاوس يوهانيس، أمس الأربعاء، إن حكومة الحزب الديمقراطي الاجتماعي ينبغي أن تسعى للحصول على ثقة نواب البرلمان في البلاد.

ونقلت شبكة "فرانس 24" الإخبارية باللغة الإنجليزية أمس الأربعاء، عن يوهانيس (المنحدر من يمين الوسط والمنتقد بشدة لحكومة بلاده)، قوله في خطاب ملتفز، إنه لن يقبل حكومة جديدة معدلة يشارك فيها الحزب الديمقراطي الاجتماعي (الحزب يملك 205 مقاعد في البرلمان من إجمالي 465 مقعدًا)، مشيرًا إلى أن "الحكومة الحالية تحتاج إلى الثقة مرة أخرى من البرلمان".

وأكد الرئيس الروماني، الحاجة إلى حل انتقالي إذا لم تستطع الحكومة الحصول على الأغلبية البرلمانية.

يذكر أن رئيسة الوزراء الرومانية فيوريكا دانسيلا، تسعى إلى البقاء منذ أن رحل الشريك في الائتلاف "ألدي" يوم الاثنين الماضي ما جعلها حكومة أقلية وعلى وشك الانهيار.

 

 


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