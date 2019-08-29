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الرئيس الأوكرانى يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية نتائج قمة مجموعة السبع

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:50 ص
الرئيس الأوكرانى يبحث هاتفيا مع المستشارة الألمانية نتائج قمة مجموعة السبع الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى
أ ش أ

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ناقش الرئيس الأوكرانى فولوديمير زيلنسكى، هاتفيا مع المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل، نتائج قمة مجموعة السبع دول التى عقدت فى مدينة بياريتس الفرنسية مؤخرا، إضافة إلى مناقشة عدد من قضايا التعاون الثنائى بين كييف وبرلين، وتفاعل البلدين على الساحة الدولية.
 
وأوضحت الرئاسة الأوكرانية، فى بيان أوردته وكالة أنباء "يوكرين فورم" اليوم الخميس، أن زيلينسكى أعرب عن امتنانه لموقف ألمانيا الثابت فيما يتعلق باستحالة عودة روسيا لمجوعة السبع دول؛ بسبب تصرفاتها فى أوكرانيا التى وصفها بالعدائية، وكذلك ضمها شبه جزيرة القرم.
 
وأطلع الرئيس الأوكرانى ميركل، على الوضع الأمنى فى شرق أوكرانيا، وبشكل خاص تنفيذ الجانب الأوكرانى للاتفاقيات بشأن فض الاشتباك بين القوات والمعدات بالقرب من ستانيتسيا لوهانسك، مؤكدا أن موقف أوكرانيا لا يزال ثابتا فى الوفاء بالتزاماتها بشأن التسوية السلمية فى دونباس عن طريق السبل السياسية والدبلوماسية.
 
ودعا زيلنسكى، إلى عقد اجتماع طارئ بين قادة دول رباعية نورماندي؛ لمناقشة عملية السلام، وتنسيق المزيد من الخطوات لحل النزاع.
 
ومن جانبها، أعربت المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل عن دعم بلادها للجهود الأوكرانية لاستعادة السلام فى دونباس، واتفقت مع زيلينسكى على ضرورة عقد قمة فى أقرب وقت.
 

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المانيا

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