الدكتور عادل سرايا عضوا باللجان العلمية للترقيات الجامعية

اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل أعضاء اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين [ الدورة الثالثة عشر 2019-2022م ]، تم اختيار أ.د.عادل السيد سرايا أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وعميد كلية التربية جامعة قناة السويس بالعريش سابقا عضوا عاملا باللجنة العلمية للترقيات مستوى الأساتذة المساعدين لتخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.

وقدم د. سرايا أفكارا وإسهامات عديدة ومتنوعة في مجال تطوير التعليم عامة ومجال تكنولوجيا التعليم خاصة عبر مشاركاته في العديد من المؤتمرات والندوات والمناقشات العلمية داخل مصر وخارجها منها المعادلة التكاملية الشاملة لتطوير منظومة التعليم العام في مصر والوطن العربي ومشروع التعلم القائم على التكنولوجيا Technology – Based Learning والذي يشمل النموذج الإجرائي لدمج التكنولوجيا في التعليم العام ومتطلبات تنفيذه، ويهتم د. سرايا بتوظيف التكنولوجيا لتطوير وتحسين الممارسات التعليمية أكثر من امتلاك التكنولوجيا دون الاستفادة منها الاستفادة منها بشكل محدود.

وسيبدأ عمل اللجان الجديدة بدءا من 1 سبتمبر المقبل، حيث يستمر العمل بالقواعد القديمة لعمل لجان الترقية إلى جانب القواعد الجديدة لمدة 6 أشهر كمرحلة انتقالية تنتهى مع نهاية فبراير المقبل، ويختار عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية النظام الذي يرغب في الترقية على أساسه، وسوف تأخذ اللجان العلمية بنظام القواعد الجديدة مع إيقاف العمل بالقواعد الحالية بدءا من 1 مارس 2020م.