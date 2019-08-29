سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 08:51 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية تقارير مصرية

الدكتور عادل سرايا عضوا باللجان العلمية للترقيات الجامعية

الخميس، 29 أغسطس 2019 08:36 م
الدكتور عادل سرايا عضوا باللجان العلمية للترقيات الجامعية د: عادل سرايا

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

اعتمد وزير التعليم العالي والبحث العلمي تشكيل أعضاء اللجان العلمية لترقية الأساتذة والأساتذة المساعدين [ الدورة الثالثة عشر 2019-2022م ]،  تم اختيار أ.د.عادل السيد سرايا أستاذ ورئيس قسم تكنولوجيا التعليم بكلية التربية النوعية جامعة الزقازيق وعميد كلية التربية جامعة قناة السويس بالعريش سابقا عضوا عاملا باللجنة العلمية للترقيات مستوى الأساتذة المساعدين لتخصص المناهج وطرق التدريس وتكنولوجيا التعليم.

وقدم د. سرايا أفكارا وإسهامات عديدة ومتنوعة في مجال تطوير التعليم عامة ومجال تكنولوجيا التعليم خاصة عبر مشاركاته في العديد من المؤتمرات والندوات والمناقشات العلمية داخل مصر وخارجها منها المعادلة التكاملية الشاملة لتطوير منظومة التعليم العام في مصر والوطن العربي ومشروع التعلم القائم على التكنولوجيا Technology – Based Learning  والذي يشمل النموذج الإجرائي لدمج التكنولوجيا في التعليم العام ومتطلبات تنفيذه، ويهتم د. سرايا بتوظيف التكنولوجيا لتطوير وتحسين الممارسات التعليمية أكثر من امتلاك التكنولوجيا دون الاستفادة منها الاستفادة منها بشكل محدود.

وسيبدأ عمل اللجان الجديدة بدءا من 1 سبتمبر المقبل، حيث يستمر العمل بالقواعد القديمة لعمل لجان الترقية إلى جانب القواعد الجديدة لمدة 6 أشهر كمرحلة انتقالية تنتهى مع نهاية فبراير المقبل، ويختار عضو هيئة التدريس المتقدم للترقية النظام الذي يرغب في الترقية على أساسه، وسوف تأخذ اللجان العلمية بنظام القواعد الجديدة مع إيقاف العمل بالقواعد الحالية بدءا من 1 مارس 2020م.

 

 

 


التعليم العالى

الجامعات

اخبار الجامعات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة