التحقيقات: أحد المتورطين بسرقة سائق بالإكراه بالخليفة سبق اتهامه فى 9 قضايا

كتب سليم على

كشفت نيابة المقطم والخلفية الجزئية،عن أن أحد المتهمين بسرقة سائق بالإكراه بعد التعدى عليه بالضرب بالخليفة، مسجل شقى خطر "سرقات بالإكراه"، سبق اتهامه فى 9 قضايا آخرهم "بلطجة، سرقة هاتف محمول، حيازة 2 سلاح أبيض".

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط عنصرين إجراميين أحدهما مسجل، وبحوزتهما هاتف محمول وسلاحان أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما ومبلغ مالى من قائد سيارة أجرة كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وعلى الفور تم التوصل للمجنى عليه "مصاب بجروح" والذى قرر أنه فى وقتٍ سابق وحال سيره بالسيارة قيادته "تاكسى" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما أعلى الطريق الدائرى، بدائرة قسم شرطة دار السلام، وفور وصولهما تعديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مُحدثان ما به من إصابات واستوليا منه على المبلغ المالى والهاتف المحمول المشار إليهما، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.