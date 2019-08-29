سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 06:13 ص
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية حوادث

التحقيقات: أحد المتورطين بسرقة سائق بالإكراه بالخليفة سبق اتهامه فى 9 قضايا

الخميس، 29 أغسطس 2019 05:00 ص
التحقيقات: أحد المتورطين بسرقة سائق بالإكراه بالخليفة سبق اتهامه فى 9 قضايا حبس - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

كشفت نيابة المقطم والخلفية الجزئية،عن  أن أحد المتهمين بسرقة سائق بالإكراه بعد التعدى عليه بالضرب بالخليفة، مسجل شقى خطر "سرقات بالإكراه"، سبق اتهامه فى 9 قضايا آخرهم "بلطجة، سرقة هاتف محمول، حيازة 2 سلاح أبيض".

وكشفت تحقيقات النيابة الأولية، عن تمكن وحدة مباحث قسم شرطة الخليفة، من ضبط عنصرين إجراميين أحدهما مسجل، وبحوزتهما هاتف محمول وسلاحان أبيض، وبمواجهتهما اعترفا بقيامها بسرقة الهاتف المحمول المضبوط بحوزتهما ومبلغ مالى من قائد سيارة أجرة كرهًا عنه تحت تهديد الأسلحة البيضاء المضبوطة بحوزتهما، وأقرا بإنفاقهما المبلغ المالى المستولى عليه على متطلباتهما الشخصية.

وعلى الفور تم التوصل للمجنى عليه "مصاب بجروح" والذى قرر أنه فى وقتٍ سابق وحال سيره بالسيارة قيادته "تاكسى" بطريق الأوتوستراد بدائرة القسم استوقفه المتهمان بدعوى توصيلهما أعلى الطريق الدائرى، بدائرة قسم شرطة دار السلام، وفور وصولهما تعديا عليه بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء مُحدثان ما به من إصابات واستوليا منه على المبلغ المالى والهاتف المحمول المشار إليهما، وأضاف بعدم قيامه بتحرير محضر بالواقعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

 


مباحث القاهرة

جرائم سرقة بالاكراه

الخليفة

محكمه جنوب القاهره

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة


لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
خلال ساعات.. استكمال فض أحراز المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

خلال ساعات.. استكمال فض أحراز المتهمين بمحاولة اغتيال مدير أمن الإسكندرية

كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات

كيف تعيد "التضامن" تأهيل المتعافين من الإدمان ودمجهم بالمجتمع × 7 معلومات

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مونوريل العاصمة الإدارية والبرنامج الزمنى لتنفيذه

تعرف على أبرز اختصاصات الأمن العام لملاحقة جميع أشكال الخروج عن القانون

تعرف على أبرز اختصاصات الأمن العام لملاحقة جميع أشكال الخروج عن القانون

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

اليوم.. بدء أعمال تصحيح أوراق امتحانات الدور الثانى للثانوية الأزهرية

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

كم قطعة سلاح يسمح القانون للمواطن بحيازتها؟ وهل يوجد استثناء؟

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

انطلاق التشغيل الرسمى لمنظومة التأمين الصحى الشامل ببورسعيد أول سبتمبر

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

13 اختصاصًا لجهاز حماية البحيرات والثروة السمكية فى القانون الجديد

السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

السيسى: القطاع الخاص محرك رئيسى لتوفير فرص العمل وتزايد النمو الاقتصادى

جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة

جريمة تاريخية للإخوان.. حسن البنا يؤسس الجهاز السرى المسلح للجماعة

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

الأهلي يُهدد صالح جمعة بالغرامات والدكة بسبب "السهر"

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

اليوم.. أخر موعد لتقديم خريجى الجامعات بأكاديمية الشرطة

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة