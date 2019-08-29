سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 12:52 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عربية

البنوك الإماراتية تتنافس على تمويل مصاريف المدارس

الخميس، 29 أغسطس 2019 12:22 م
البنوك الإماراتية تتنافس على تمويل مصاريف المدارس المدارس
محمد عبد المجيد

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أطلقت بنوك محلية برامج للاقتراض الدراسي تبدأ من عشرة آلاف درهم وتصل إلى 750 ألف درهم مع تخفيف اشتراطات الحصول على هذه التمويلات وتوفير نسب فائدة تنافسية عليها.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، وأرجع مختصون في القطاع المصرفي الأمر لرغبة البنوك في تدوير جزء من سيولتها نحو مجالات الاقتراض التي لا تعاني من التشبع بما يكفل لها الحصول على أرباح مضمونة وسريعة التحصيل دون تحمل مخاطر كبيرة بتعثر المقترضين في السداد، مشيرين إلى وجود إقبال من العملاء على القروض الدراسية لمواجهة ارتفاع المصروفات الدراسية.

وأظهر رصد لـ "الرؤية" تماثل الكم الأكبر من البنوك في فترات السداد المرنة التي تصل إلى أربع سنوات مع التوجه لتخفيف اشتراطات التمويل من حيث إعفاء المقترضين من الإلزام بتحويل الرواتب أو تخفيض عدد المستندات المطلوبة للحصول على التمويلات مع تقليص فترات الانتظار للحصول على القرض.

 


بنوك دبى

دبى

الامارات

مصاريف المدارس

المدارس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

4.6 مليارات دولار التبادل التجارى بين الإمارات وهونج كونج

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:35 ص

التموين: فتح أسواق خارجية جديدة مع الامارات وتطوير الشركات المنتجة للسلع الغذائية

الخميس، 29 أغسطس 2019 10:22 ص

شراكة استراتيجية بين الإمارات والسعودية فى مجال الإسكان

الخميس، 29 أغسطس 2019 09:51 ص

طقس الخليج.. سقوط أمطار بالسعودية وارتفاع بدرجات الحرارة فى الإمارات

الخميس، 29 أغسطس 2019 07:44 ص

فى يوم المرأة الإماراتية.. تعرف على أبرز مصممات الأزياء فى الإمارات

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 04:02 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

"الأعلى للإعلام" يشترط حفظ مقدمى البرامج الدينية لآيات القرآن الكريم

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

سيد قطب والتحولات الكبرى.. فى الذكرى الـ53 لإعدامه.. حلمى النمنم يروى كيف تحول واضع دستور الإرهاب من كاتب مهتم بالأدب إلى مروج للتكفير.. ويؤكد: عندما حكم الإخوان مصر قلت إن سيد قطب يحكم مصر من قبره

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

رئيس الوزراء يتابع ملف تقنين أوضاع أراضى الدولة بالمحافظات

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

السيسى يوافق على منحة أفريقية بـ4 ملايين يورو لدعم ريادة الأعمال

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة