البنوك الإماراتية تتنافس على تمويل مصاريف المدارس

محمد عبد المجيد

أطلقت بنوك محلية برامج للاقتراض الدراسي تبدأ من عشرة آلاف درهم وتصل إلى 750 ألف درهم مع تخفيف اشتراطات الحصول على هذه التمويلات وتوفير نسب فائدة تنافسية عليها.

و وفقا لموقع "الرؤية" الإماراتى، وأرجع مختصون في القطاع المصرفي الأمر لرغبة البنوك في تدوير جزء من سيولتها نحو مجالات الاقتراض التي لا تعاني من التشبع بما يكفل لها الحصول على أرباح مضمونة وسريعة التحصيل دون تحمل مخاطر كبيرة بتعثر المقترضين في السداد، مشيرين إلى وجود إقبال من العملاء على القروض الدراسية لمواجهة ارتفاع المصروفات الدراسية.

وأظهر رصد لـ "الرؤية" تماثل الكم الأكبر من البنوك في فترات السداد المرنة التي تصل إلى أربع سنوات مع التوجه لتخفيف اشتراطات التمويل من حيث إعفاء المقترضين من الإلزام بتحويل الرواتب أو تخفيض عدد المستندات المطلوبة للحصول على التمويلات مع تقليص فترات الانتظار للحصول على القرض.