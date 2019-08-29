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الأسد يبحث مع وفد فرنسى الأوضاع فى سوريا وتطورات الحرب على الإرهاب

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:34 م
الأسد يبحث مع وفد فرنسى الأوضاع فى سوريا وتطورات الحرب على الإرهاب بشار الاسد
أ ش أ

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 استقبل الرئيس السورى بشار الأسد، اليوم الخميس وفدا من حزب التجمع الفرنسي برئاسة تيري مارياني عضو البرلمان الأوروبي.
 
وذكرت وكالة الأنباء السورية (سانا)، أن اللقاء تناول الأوضاع في سوريا وتطورات الحرب على الإرهاب فيها حيث طرح الوفد الفرنسي مجموعة من الاستفسارات أجاب عنها الرئيس السورى، خاصة ما يتعلق باستمرار الحرب على الإرهاب حتى القضاء عليه في الأراضي السورية والانتصارات التي حققها الجيش السوري مؤخرا في ريفي حماة وإدلب والتدخل التركي الداعم للمجموعات الإرهابية المتمركزة في إدلب .
 
وأشارت الوكالة، إلي أنه جرى خلال اللقاء حوار حول عدد من القضايا ذات الاهتمام المشترك وخاصة فيما يتعلق بالسياسات التي تنتهجها أوروبا سواء إزاء دول المنطقة أو حول التطرف والإرهاب وتبعية بعض دولها للولايات المتحدة والضرر الذي ألحقته هذه السياسات بالشعب الأوروبي وبمستقبل أوروبا وطبيعة علاقاتها مع الدول الأخرى.
 

بشار الأسد

تيري مارياني

البرلمان الأوروبي

سوريا

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