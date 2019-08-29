اعرف كل حاجة.. أهم 10 أخبار على مدار اليوم الخميس

يقدم اليوم السابع لقرائه خدمة اعرف كل حاجة فى دقيقة وتضمن عددا من الأخبار والتقارير المهمة اليوم الخميس، على رأسها، "التعليم" تنفى شائعات حول موعد بدء العام الدراسى..وتؤكد: الدراسة 21 سبتمبر.





السيسي: نثمن ما أبدته اليابان من التزام نحو تعزيز التعاون مع دول الاتحاد الأفريقي.. فيديو





"التعليم" تنفى شائعات حول موعد بدء العام الدراسى..وتؤكد: الدراسة 21 سبتمبر





جهاز الإحصاء: 49.1 مليار جنيه إيرادات قناة السويس فى 6 أشهر





رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية





التعليم العالى: بدء تسجيل رغبات طلاب الدور الثانى بالثانوية السبت





البحوث الفلكية: هلال محرم يولد غدا وفلكيا السبت بداية العام الهجرى الجديد





أسعار الذهب اليوم الخميس 29-8-2019 فى مصر





نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل





الأرصاد: طقس الغد مائل للحرارة بالوجه البحرى.. والعظمى بالقاهرة 35 درجة





انفراد.. فان ديك يحصد جائزة أفضل لاعب فى اوروبا 2019