سوبر كورة
Ads
الخميس، 29 أغسطس 2019 05:08 م
خالد صلاح

برعاية سوبر كورة

سوبر كورة
الرئيسية أخبار عالمية

اعتقال إرهابى فى إسبانيا لانتمائه لداعش والتخطيط لهجمات فى باريس

الخميس، 29 أغسطس 2019 04:24 م
اعتقال إرهابى فى إسبانيا لانتمائه لداعش والتخطيط لهجمات فى باريس داعش
كتبت فاطمة شوقى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن السلطات الإسبانية اعتقلت شابا يبلغ 25 عاما فى مدينة إلدا بأليكانتى الإسبانية ، بتهمة انتمائه لتنظيم داعش الإرهابى، وتجنيد أعضاء جدد للتنظيم والتخطيط لهجمات فى باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة العامة للشرطة الوطنية أكدت تورط الشاب الإسبانى فى الهجوم بالكلاشينكوف فى 2016 فى باريس ، والتى أحبطتها الشرطة فى نهاية المطاف، بمساعدة ثلاثة آخرين ، لتوفير الدعم اللوجستى .

وفى إطار التحقيق الإسبانى ،فإن الشاب الإسبانى ينتمى إلى هيكل الجهاز اخارجى لتنظيم داعش ، الذى نفذت السلطات الألمانية فى عام 2017 عملية اعتقال الاثنين الآخرين، ولكن تمكنا من الهروب والتحرك سرا حتى وصولوا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية.

 

 

 

اسبانيا

اوروبا

داعش

الارهاب

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

محكمة عراقية: الإعدام لـ 11 إرهابيا من تنظيم "داعش"

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:35 ص

مقالات صحف الخليج.. مى خالد تسلط الضوء على تصاعد حدة الأوضاع فى كشمير.. أيمن سمير يحلل أبعاد إعادة هيكلة تنظيم داعش الإرهابى.. إيلين وودوورد يرصد كارثة التهام الحرائق لغابات الأمازون وتأثيرها على رئتى الأرض

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 10:00 ص

جهاز مكافحة الإرهاب العراقى يعلن مقتل والى ولاة غرب العراق فى تنظيم داعش

الثلاثاء، 27 أغسطس 2019 08:48 م

الخارجية النمساوية: 20 طفلًا من تنظيم "داعش" فى طريقهم للعودة إلى البلاد

الإثنين، 26 أغسطس 2019 12:11 م

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


لا تفوتك
رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

رئيس الوزراء يستعرض مخططات تطوير الأراضى المتاحة للتنمية بمحيط ترعة المحمودية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

سارة سمير تضيف ذهبيتى الكلين والمجموع لرفع الأثقال بدورة الألعاب الأفريقية

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

فيديو وصور .. الحكومة تكشف حقيقة 14 شائعة انتشرت الأسبوع الماضى

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

الغرف التجارية تنفى حدوث ارتفاع أسعار مواد البناء خلال الفترة المُقبلة

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

مطار الغردقة الدولي يحقق أعلى معدل استقبال رحلات منذ عام 2010

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

نقابة الموسيقيين تشترط تشغيل 5 عازفين لمنح الراقصات تصريح عمل

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

باسم على يوقع عقود انتقاله للجونة لمدة موسم بعد التجديد للأهلي

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

الرئيس السيسى يشارك بعشاء رسمى أقامه رئيس الوزراء اليابانى

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

بناء على توجيهات الرئيس.. "كلنا واحد" توفر مستلزمات المدارس بنادي شرطة عابدين

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

ارتفاع نسب الرطوبة.. اعرف توقعات طقس عطلة نهاية الأسبوع × 16 معلومة

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

7 لاعبين فى مهمة الرد على "دكة الأهلى".. شريف يتطلع للتألق فى إنبى.. محارب يبدأ رحلة استعادة بريقه بالبحر الأحمر.. بركات يسعى لنفض غبار الدكة مع الجونة..ناصر يعيد اكتشاف نفسه بسموحة.. وأكرم وريان يجددان التحدى

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

قيادى فى حماس: أجهزة الأمن غزة تلقى القبض على خلية نفذت تفجيرات بالقطاع

المزيد من Trending Plus
الرجوع الى أعلى الصفحة