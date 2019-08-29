اعتقال إرهابى فى إسبانيا لانتمائه لداعش والتخطيط لهجمات فى باريس

كتبت فاطمة شوقى

قالت صحيفة "الباييس" الإسبانية إن السلطات الإسبانية اعتقلت شابا يبلغ 25 عاما فى مدينة إلدا بأليكانتى الإسبانية ، بتهمة انتمائه لتنظيم داعش الإرهابى، وتجنيد أعضاء جدد للتنظيم والتخطيط لهجمات فى باريس.

وأشارت الصحيفة إلى أن اللجنة العامة للشرطة الوطنية أكدت تورط الشاب الإسبانى فى الهجوم بالكلاشينكوف فى 2016 فى باريس ، والتى أحبطتها الشرطة فى نهاية المطاف، بمساعدة ثلاثة آخرين ، لتوفير الدعم اللوجستى .

وفى إطار التحقيق الإسبانى ،فإن الشاب الإسبانى ينتمى إلى هيكل الجهاز اخارجى لتنظيم داعش ، الذى نفذت السلطات الألمانية فى عام 2017 عملية اعتقال الاثنين الآخرين، ولكن تمكنا من الهروب والتحرك سرا حتى وصولوا إلى إسبانيا بطريقة غير شرعية.