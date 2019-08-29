اختيار أحد علماء مصر بالخارج عضوًا بالمجلس الكندى للاعتماد الهندسى

تقدمت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، بالتهنئة للدكتور وجيه المراغي أستاذ الهندسة الصناعية بجامعة ويندسور، وأحد أعضاء مجلس خبراء مؤسسة مصرتستطيع، على تعيينه عضوًا بالمجلس الكندي للاعتماد الهندسي، وذلك بعد موافقة رابطة مهندسي كندا على هذا القرار، والذي يستمر لمدة ثلاث سنوات تبدأ في الأول من يوليو 2019 وحتى نهاية يونيو 2022.

وأعربت وزارة الهجرة عن فخرها بما يحققه الدكتور وجيه المراغي من نجاحات كبيرة طوال مسيرته العلمية والعملية وما ساهم به من إنجازات عدة استفاد منها المجتمع الكندي حتى أتى تتويج هذه المسيرة العظيمة بموافقة رابطة مهندسي كندا على تعيينه عضوًا بالمجلس الكندي للاعتماد الهندسي، ويأتي ذلك ضمن النجاحات التي يحققها أبناء مصر بالخارج في مختلف المجالات.