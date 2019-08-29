إنشاء مول تجارى لاستيعاب الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية فى بورفؤاد

بورسعيد محمد فرج

أكد المهندس محمد عبده رئيس مجلس مدينة بورفؤاد، أنه جارى الانتهاء من المول التجارى الذى يقام على مساحة 4200 متر مربع لاستيعاب الباعة الجائلين بالأسواق العشوائية غير الحضارية لتقديم كافة الخدمات لأهالى بورفؤاد وزوارها من المصطافين لانتعاش الحركة التجارية.

وأشار رئيس مجلس مدينة بورفؤاد خلال تصريح لـ" اليوم السابع" أن السوق يضم 72 محلا للخضراوات والفاكهة واللحوم والدواجن والمواد الغذائية والأسماك فضلا عن 2 شواية للأسماك مع مراعاة توفير كافة احتياجات المواطنين داخل المول التجارى الذى يعد نقلة حضارية بمدينة بورفؤاد بفضل توجيهات اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد.

وقال رئيس مجلس مدينة بورفؤاد إن المحلات التى سوف يتم تسليمها كاملة المرافق من كهرباء ومياه وشبكة للصرف الصحى.

وأضاف بأنه تم تشكيل لجنة من قبل اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد لحصر66 من الباعة الجائلين الذين سبق حصرهم من خلال حصر مبدئى وسوف يتم تسليم المحلات لمن تنطبق عليهم الشروط بما يضمن عدم ملكيته لمحل أو كشك من قبل المحافظة.

ومن جانبه أكد بأنه لن يسمح على الإطلاق بوجود اسواق عشوائية بعد إزالة كافة الأكشاك والباعة الجائلين للحفاظ على الشكل الحضارى والارتقاء بالمستوى الخدمى للمول التجارى فضلا عن العقوبات الرادعة لكل من يحاول عودة العشوائيات بكل مالها وما عليها.

ومن جهة أخرى أكد رئيس مجلس المدينه أن السوق يضم نقطة شرطة للمرافق وممثلين من الإشغالات للتدخل الفورى واتخاذ الإجراءات القانونية العاجلة حيال المخالفين.