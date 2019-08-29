إطلاق اسم سعد زغلول على مدرسة بالعاشر من رمضان

أصدر الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، قراراً بإطلاق إسم الزعيم الراحل سعد زغلول على مدرسة العاشر من رمضان للتعليم الأساسى التابعة للإداره التعليمية بالعاشر من رمضان .

أكد محافظ الشرقية أن إطلاق اسم الزعيم الراحل سعد زغلول على المدرسة، يأتى تخليداً لذكراه وتقديراً لما قدمه من تضحيات غالية وعطاء لنيل إستقلال الوطن والدفاع عن عزته وكرامته.

ويأتى هذا القرار بناءاً على الطلبات المقدمة إلى المحافظ وبعد موافقه مديريه التربيه والتعليم والإداره التعليميه بالعاشر من رمضان، ليصدر قرار المحافظ بإطلاق اسم الزعيم الراحل سعد زغلول علي مدرسة العاشر من رمضان للتعليم الأساسي.