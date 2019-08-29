إصابة 6 مواطنين فى اصطدام ميكروباص بعمود إنارة بمدينة إسنا فى الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

أصيب 6 مواطنين بكدمات وجروح فى اصطدام سيارة ميكروباص بعمودة إنارة بمدينة إسنا جنوبى الأقصر، وتم نقل المصابين لمستشفى الأقصر الدولى لتلقى العلاج اللازم، حرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.

البداية كانت باصطدام سيارة ميكروباص نبيتى اللون تحمل رقم "2693" بعمود إنارة بين كوبرى الحميدات وكوبرى الدير بمدينة إسنا، مما أسفر عن إصابة 6 مواطنين وهم كل من "شاكر.م.ش" 27 سنة، و"أزهار.م.ش" 42 سنة، و"محمد.م" 16 سنة، و"حسن.ي.م" 42 سنة، و"نادية.ع.م" 50 سنة، بجانب سائق السيارة، وتم نقلهم على الفور لمستشفى الأقصر الدولى، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم وتولت النيابة العامة التحقيق.