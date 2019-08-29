أكثر من 21256 طالبًا وطالبة فى انطلاق الأسبوع التمهيدى بتعليم مكة للعام الدراسى الجديد

وكالات أنباء

تنطلق الأحد القادم فعاليات الأسبوع التمهيدى فى المدارس الابتدائية فى تعليم مكة المكرمة للعام الدراسى الجديد 1440 – 1441 هــ الذى يستهدف أكثر 21256 طالبًا وطالبة من المستجدين فى الصف الأول الابتدائى فعاليات برنامج الأسبوع التمهيدى واليوم الدراسى الأول فى مسيرتهم التعليمية والتربوية.



وهيأت إدارات المدارس فى مكة المكرمة مرافقها لاستقبال الطلاب المستجدين لهذا العام ومن أجل العمل على إنجاح الأسبوع التمهيدى وتحقيق أهدافه، وتحقق للطلاب سرعة الاندماج مع المرحلة الجديدة فى حياتهم التعليمية.



ويأتى الأسبوع التمهيدى على تبسيط الواقع المدرسى لجميع الطلبة وفق برنامج تربوى تدريجى مشوق ومحبب للنفس، بهدف مساعدة الطلاب المستجدين على الانتقال من محيط الأسرة الذى ألفوه إلى محيط المدرسة الأكثر رحابة وسعة لاسيما إلى دوره الفاعل فى مساعدتهم على التكيف نفسياً واجتماعياً مع المجتمع المدرسى الجديد وذلك من خلال إعداد فعاليات محفزة وبرامج جاذبة للبدء والانتظام الدراسي.



بدورها استعدت إدارة التوجيه والإرشاد ببرامج إرشادية تستهدف الأسبوع التمهيدى الذى يسعى إلى تكوين اتجاه إيجابى فى نفس الطلاب والطالبات نحو المدرسة، وإكسابهم خبرة سارة تعزز حبها فى نفوسهم وتسهيل انتقالهم الصف الأول من محيط الأسرة الذى الفته وتربت فيه إلى بيئية المدرسة وأنظمتهم بشكل تدريجى من خلال توفير جو آمن يسوده الحب والاحترام ويشعرهم بالراحة والطمأنينة وطمأنة أولياء الأمور على أبنائهم، وأنهم محل رعاية واهتمام كل فرد بالمدرسة وتعريفهم بالخصائص النمائية لتلك المرحلة والأساليب التربوية المناسبة فى التعامل مع الخوف الذى يلازمهم حال دخولها المدرسة أول مرة، وتوضيح دور الأسرة المأمول فى هذا الجانب، وتوثيق العلاقة الإيجابية بين البيت والمدرسة والوقوف على المشكلات الصحية، والسلوكية، والنفسية للطلاب والطالبات فى وقت مبكر وتبصير أولياء الأمور بها، والتعاون مع المدرسة فى السيطرة عليها وعلاجها وفق الأساليب التربوية والوقوف على الحالة الاجتماعية، والثقافية، والاقتصادية لأسرتهم، وتوفير المساعدات المالية، والنفسية الكافية، التى تعينهم على تقبل المدرسة ومتابعة المستجدات من ذوى الاحتياجات الخاصة وتقديم الدعم المناسب لحالاتهم وتوزيعهم على الفصول الدراسية، وفق معايير تربوية محددة تضمن وجود الطالبة فى الفصل، والمكان المناسب لهم وتسهيل عملية اندماج طلاب وطالبات التربية الخاصة مع بقية أقرانهم بالمدرسة.

وسينطلق أكثر من 90 مشرف ومشرفة باستهداف المدارس لمتابعة الأسبوع التمهيدى والانضباط المدرسى وفق استمارات مقننة.



كما تُفعّل الإدارة دور الهاتف الإرشادى لتقديم الاستشارات التربوية والنفسية والاجتماعية للطلاب والطالبات والمجتمع التربوى والمدرسى والمحلى بما يُحقق مبدأ المشاركة المجتمعية الفاعلة، فيما يتم شرح لائحة السلوك والمواظبة للطالبات فى جميع المراحل ولأولياء الأمور.