آبى: اليابان تنظم ورش عمل بشأن إدارة مخاطر الديون فى 30 دولة أفريقية

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قال رئيس وزراء اليابان شينزو آبى إن بلاده ستنظم 30 ورشة عمل حول إدارة مخاطر الديون العامة في 30 دولة أفريقية في إطار مساعيها الرامية إلى دعم الجهود التنموية بالقارة الأفريقية.

وأضاف رئيس وزراء اليابان، في كلمته خلال منتدى الحوار بين القطاعين العام والخاص والذي عقد على هامش قمة (تيكاد 7) بيوكوهاما اليوم، إن الشركات تحجم عن الاستثمار بالدول المثقلة بأعباء الديون، مشيرا إلى أن اليابان ستختار سنويا 10 دول أفريقية لعقد ورش العمل المتعلقة بإدارة الديون العامة وذلك خلال الأعوام الثلاث القادمة.

وأعلن آبى أن بلاده ستنفذ خطة لزيادة مساعداتها لأفريقيا في العديد من المجالات من بينها الموارد البشرية، وتنمية البنية التحتية ذات الكفاءة العالية.

وكان رئيس وزراء اليابان قد أعلن أن بلاده تعتزم ضخ استثمارات بقيمة 20 مليار دولار بالقارة الأفريقية خلال الأعوام الثلاث القادمة متعهدا بتعزيز الاستثمارات الخاصة اليابانية بأفريقيا.

وكان الرئيس عبد الفتاح السيسي وشينزو آبي قد افتتحا منتدى الأعمال الأفريقى الياباني اليوم، الذى يعقد على هامش قمة (تيكاد 7) بيوكوهاما اليابانية.