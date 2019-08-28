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الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:46 م
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هرمون طبيعى يشحن الجهاز المناعى لمنع نمو البروتين الذى يسبب الأورام

الأربعاء، 28 أغسطس 2019 03:00 م
هرمون طبيعى يشحن الجهاز المناعى لمنع نمو البروتين الذى يسبب الأورام اكتشاف هرمون بالجسم يمنع تكون الأورام
كتبت إيناس البنا

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دراسة علمية جديدة أزاحت جريدة " ديلى ميل" النقاب عنها، عن اكتشاف هرمون طبيعى بالجسم يمكنه منع نمو وانتشار الأورام والتى أجريت من قبل جامعة كوينزلاند ومعهد موناش للكشف عن الطب الحيوي.

 

وقال مؤلف الدراسة البروفيسور نيكولاس هنتنجتون، من موناش: "هذه النتائج قد تفتح الباب أمام أدوية العلاج المناعي الجديدة، لأنها توفر طريقة أعمق وأكثر دواما للتغلب على كبت المناعة الذي يشهده السرطان، مما يحسن من نتائج المريض."

 

تظهر إحصاءات أبحاث السرطان في المملكة المتحدة أن شخصًا واحدًا من بين كل شخصين مولودين بعد عام 1960 في المملكة المتحدة سيصاب بالسرطان في مرحلة ما من حياتهم، وفي الولايات المتحدة، تم تشخيص حوالي 1.7 مليون حالة جديدة في العام الماضي وحده، وفقًا للمعهد الوطني للسرطان.

هرمون يمنع نمو السرطان
هرمون يمنع نمو السرطان

 

وكتب الباحثون أن خلايا NK أثبتت أنها تحمي من تطور وانتشار السرطان، وأضافوا أن الأورام الخبيثة مرتبطة أيضا بقمع الخلايا القاتلة الطبيعية، ومع ذلك، فإن الإشارات التي تمنع نشاط الخلية NK كانت لغزا إلى حد كبير.

 

في مجلة " Science Signaling "، اكتشف العلماء الأستراليون بروتين يسمى "أكتيفين- A" يمنع تقسيم خلايا NK في المختبر، هذا البروتين موجود في الخلايا البشرية السليمة والخبيثة، ويقلل من إنتاج إنزيم يقوم بتحريك الورم .

خلال التجارب قام الباحثين بتثبيط نشاط أكتيف- A في كل من خلايا NK البشرية والفأرية في المختبر، وتلاحظ تباطأ هرمون نمو سرطان الجلد في القوارض، ارتبطت أيضا كميات عالية من البروتين مع تطور الورم وسوء التشخيص في سرطان الرئة.


هرمون

سرطان الرئة

خلايا خبيثة

الاورام

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