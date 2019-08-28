مهتم بالهيصة ولا يهمه محتوى.. هشام عبد الله يستعين بـ2 معدين و7سوشيال ميديا

كتب محمود العمرى

لايزال الهارب هشام عبد الله، الذى يقدم برنامج "ابن البلد" على قناة الشرق، الذى يترأسها أيمن نور، يواصل أكاذيبه وادعاءاته من خلال الاعتماد على معلومات مكذوبة فى الكثير من القضايا والملفات التى تتعلق بالشأن الداخلى المصري، وذلك كمحاولة منه لإثارة الفتن بين المواطنين، الأمر الذى يكشف حقيقة هؤلاء الذين يطلون علينا من شاشات قنوات الإخوان الإرهابية ليل نهار، ليرفعوا شعارات " الكذب أولا"

الهارب هشام عبد الله، وعبر برنامجه يعتمد بشكل رسمي وأساسى على السوشيال ميديا، فلا تجد عبر ما يقدمه أى محتوى إعلامى، بل هي أخبار مكذوبة من صفحات إخوانية بالأساس، ويتم تدوالها عبر برنامجه على أنها أخبار رسمية وحقيقية.



هشام عبد الله

والمتابع لهذا البرنامج الذى يقدمه الهارب والممثل الفاشل هشام عبد الله، لا يجد الإ أنها أكاذيب وادعاءات الغرض خبيث منها، البرنامج الذى يستعين فقط بأثنين من المعدين، فالمقابل تجد أن هناك 7 سوشيال ميديا يعملون معهم ، من أجل الترويج للأكاذيب التى يقوم ببثها عبر برنامجه، فالغريب أن البرنامج كل القضايا التى يتناولها لا هى الإ مجرد أكذوبة تخرج من نبت هذه الجماعة الإرهابية.